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Пенсионер, которому наниматель не выплатил зарплату, угнал автокран

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  • 22.02.2017, 22:41
Фото: guvd.gov.by

Таким образом мужчина решил отомстить бывшему работодателю за невыплаченную зарплату.

69-летний минчанин подозревается в угоне автомашины ГАЗ-5312, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Таким образом мужчина решил отомстить бывшему работодателю за невыплаченную зарплату, сообщают в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к угону причастен бывший водитель, который работал у потерпевшего. Причиной тому послужила обида на своего работодателя, который не выплатил обещанную заработную плату. Бывший сотрудник знал, где находилась автомашина в нерабочее время, а также то, что замок дверцы кузова неисправен. Угнанный автомобиль он решил спрятать в промышленной зоне бетонного завода, где вскоре авто и было обнаружено оперативниками.

Индивидуальный предприниматель оказывал услуги подсобных работ (размещение билбордов, обрезка ветвей деревьев и т.д.). Мужчина решил угнать ГАЗ-5312 спустя три месяца после увольнения.

— В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РБ (Угон транспортного средства или маломерного водного судна), и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — рассказал первый заместитель начальника управления — начальник криминальной милиции Александр Полулех.

Известно, что задержанный минчанин ранее к уголовной ответственности не привлекался.


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