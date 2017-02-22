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Белорусы решили засудить налоговые за декрет «о тунеядцах»

  • 22.02.2017, 23:15
Сергей Сиводедов
Фото: belsat.eu

Еще один белорус будет судиться с налоговой из-за абсурдного декрета.

29-летний Сергей Сиводедов, житель деревни Воля Каменецкого района, подал в суд на налоговую инспекцию, так как не считает себя «тунеядцем», передает «Белсат».

Молодой человек работает на земле и с этого живет, но как и многие белорусы получил так называемое «письмо счастья». Сергей не растерялся и по примеру гомельчанина Александра Семенова подал в суд на налоговую инспекцию Каменецкого района. Сиводедов добивается, чтобы суд признал, что он не является «тунеядцем» и не должен платить налог согласно декрету №3.

«Меня обвиняют в том, что я якобы являюсь социальным иждивенцем, хотя я так не считаю. Я плачу различные налоги и пошлины. За что я должен платить сейчас – за то, что я являюсь белорусом?» – спрашивает Сергей Сиводедов.

Молодой человек уверен, что суд станет на его сторону и освободит от налога, тем более, что гомельчанина Александра Семенова, который судился с налоговой, вычеркнули из списка «тунеядцев».


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