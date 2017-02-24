Стали известны новые подробности по нападению с бензопилой на ТЦ в Минске 24.02.2017, 8:08

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Отец обвиняемого дал показания на допросе в суде.

Владислав Казакевич, который устроил бойню в торговом центре «Новая Европа», интересовался у отца марками бензопил. Об этом отец подсудимого парня сообщил на допросе в суде, передает БелТА.

Судебный процесс над Владом Казакевичем идет в Минском городском суде.

Отец рассказал, что накануне трагедии сын позвонил ему. Парень был в приподнятом настроении и интересовался маркой бензопилы, которая есть у отца. Он сказал, что у него возникла идея, но не сообщил какая именно. Мужчина обрадовался, что у сына появилась тяга к ручной работе, и пригласил его в выходные потренироваться пилить пни.

Также отец рассказал, что летом-осенью 2012 года они с сыном ездили в лес. Там сын пытался пилить деревья, чтобы заготовить дрова для костра.

8 октября 2016 года несовершеннолетний Казакевич пришел с бензопилой и топором в торговый центр. Он дважды ударил бензопилой продавщицу торгового центра, а когда инструмент заглох, добил женщину топором-кувалдой. Женщина скончалась на месте. Также нападавший травмировал еще двух женщин.