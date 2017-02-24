закрыть
24 февраля 2017, пятница, 8:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стали известны новые подробности по нападению с бензопилой на ТЦ в Минске

  • 24.02.2017, 8:08
Фото: tut.by

Отец обвиняемого дал показания на допросе в суде.

Владислав Казакевич, который устроил бойню в торговом центре «Новая Европа», интересовался у отца марками бензопил. Об этом отец подсудимого парня сообщил на допросе в суде, передает БелТА.

Судебный процесс над Владом Казакевичем идет в Минском городском суде.

Отец рассказал, что накануне трагедии сын позвонил ему. Парень был в приподнятом настроении и интересовался маркой бензопилы, которая есть у отца. Он сказал, что у него возникла идея, но не сообщил какая именно. Мужчина обрадовался, что у сына появилась тяга к ручной работе, и пригласил его в выходные потренироваться пилить пни.

Также отец рассказал, что летом-осенью 2012 года они с сыном ездили в лес. Там сын пытался пилить деревья, чтобы заготовить дрова для костра.

8 октября 2016 года несовершеннолетний Казакевич пришел с бензопилой и топором в торговый центр. Он дважды ударил бензопилой продавщицу торгового центра, а когда инструмент заглох, добил женщину топором-кувалдой. Женщина скончалась на месте. Также нападавший травмировал еще двух женщин.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию