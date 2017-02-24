В Беларуси запретили заправку автомобилей метаном 24.02.2017, 21:05

По всей стране запрещена заправка метаном автомобилей марок VW Passat, Touran и Caddy.

С 23 февраля по всей Беларуси запрещена заправка метаном автомобилей марок VW Passat и VW Touran до 2014 года выпуска, а также VW Caddy до 2012 года выпуска, пишет АвтоГродно. Производитель Volkswagen еще в августе 2016 года объявил об отзыве около 30 тысяч авто, работающих на CNG (сжатый природный газ), в Европе для замены газовых баллонов. Мера была принята, так как баллоны не могут быть должным образом проверены на предмет коррозии.

Читатель Алексей рассказал, что 24 февраля на АЗС ему отказали в заправке метаном VW Touran 2011 года выпуска.

— На АЗС висит объявление со списком VW, которым запрещено заправляться метаном, пока в машине не будут заменены баллоны. Оказалось, в Беларуси баллоны не меняют, нужно ехать в Литву, — сообщил пользователь.

Алексей отметил, что на АЗС уже несколько месяцев висит сообщение об акции по замене баллонов.

— Пару месяцев назад я подал заявку на замену баллонов, но ответ мне так и не пришел. Поэтому я считал, что мой автомобиль под акцию не попадает. А теперь я не могу заправить автомобиль метаном. Мне предложили ехать в Литву, но визы у меня нет. И вообще, в Литву нужно ехать дважды. Сначала на диагностику, а затем на замену, что займет много времени, — говорит Алексей.

В компании «Газпром трансгаз Беларусь», распространившей запрет, сообщили, что с 23 февраля по всей Беларуси запрещена заправка метаном VW Passat и VW Touran до 2014 года выпуска, а также VW Caddy до 2012 года выпуска.

— Это распоряжение производителя. Запрет уже действует на автозаправочных станциях Западной Европы, а теперь и в Беларуси. Volkswagen проводит отзывную акцию указанных автомобилей, так как обнаружены дефекты баллонов, которые должны быть заменены бесплатно. Пока замена не произошла, производитель распространил требование эксплуатировать перечисленные автомобили только на бензине, — обозначили ситуацию в компании.

Баллоны должны меняться на всех официальных дилерских станциях Volkswagen. Однако в настоящий момент в Беларуси Volkswagen не может произвести замену всем желающим. Обратиться можно в литовские сервисные центры, куда белорусы уже приезжают для бесплатной замены баллонов.

Импортер Volkswagen в Беларуси прокомментировал tut.by приостановку акции по замене газовых баллонов.

— Во время проведения акции по бесплатной замене газовых баллонов дилерская сеть Volkswagen столкнулась с трудностями из-за требований технических регламентов Таможенного союза к импортируемым газовым баллонам, — сообщил управляющий импортером Volkswagen в Беларуси Сергей Михневич. — На наш взгляд, данные требования носят излишний характер, не связаны с безопасностью баллонов, однако это непреодолимое препятствие для поставки и замены баллонов в Беларуси.

Сейчас дилерские предприятия Volkswagen в Беларуси были вынуждены приостановить замену газовых баллонов в автомобилях. При этом мы активно ведем работу с вовлеченными госорганами и заинтересованными предприятиями, в том числе головным офисом Volkswagen, по снятию таких препятствий, чтобы возобновить акции на территории нашей страны. Мы ориентировали клиентов на определенный срок, в течение которого рассчитывали на решение данного вопроса и продолжение акции. Дилерские предприятия Volkswagen рекомендовали также владельцам автомобилей с установленным газобаллонным оборудованием, подлежащим замене в рамках акции, незамедлительно обратиться за выполнением работ к дилерам других стран, в частности Литвы, где нормы технических регламентов Таможенного союза не действуют.