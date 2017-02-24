закрыть
24 февраля 2017, пятница, 21:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси запретили заправку автомобилей метаном

  • 24.02.2017, 21:05

По всей стране запрещена заправка метаном автомобилей марок VW Passat, Touran и Caddy.

С 23 февраля по всей Беларуси запрещена заправка метаном автомобилей марок VW Passat и VW Touran до 2014 года выпуска, а также VW Caddy до 2012 года выпуска, пишет АвтоГродно. Производитель Volkswagen еще в августе 2016 года объявил об отзыве около 30 тысяч авто, работающих на CNG (сжатый природный газ), в Европе для замены газовых баллонов. Мера была принята, так как баллоны не могут быть должным образом проверены на предмет коррозии.

Читатель Алексей рассказал, что 24 февраля на АЗС ему отказали в заправке метаном VW Touran 2011 года выпуска.

— На АЗС висит объявление со списком VW, которым запрещено заправляться метаном, пока в машине не будут заменены баллоны. Оказалось, в Беларуси баллоны не меняют, нужно ехать в Литву, — сообщил пользователь.

Алексей отметил, что на АЗС уже несколько месяцев висит сообщение об акции по замене баллонов.

— Пару месяцев назад я подал заявку на замену баллонов, но ответ мне так и не пришел. Поэтому я считал, что мой автомобиль под акцию не попадает. А теперь я не могу заправить автомобиль метаном. Мне предложили ехать в Литву, но визы у меня нет. И вообще, в Литву нужно ехать дважды. Сначала на диагностику, а затем на замену, что займет много времени, — говорит Алексей.

В компании «Газпром трансгаз Беларусь», распространившей запрет, сообщили, что с 23 февраля по всей Беларуси запрещена заправка метаном VW Passat и VW Touran до 2014 года выпуска, а также VW Caddy до 2012 года выпуска.

— Это распоряжение производителя. Запрет уже действует на автозаправочных станциях Западной Европы, а теперь и в Беларуси. Volkswagen проводит отзывную акцию указанных автомобилей, так как обнаружены дефекты баллонов, которые должны быть заменены бесплатно. Пока замена не произошла, производитель распространил требование эксплуатировать перечисленные автомобили только на бензине, — обозначили ситуацию в компании.

Баллоны должны меняться на всех официальных дилерских станциях Volkswagen. Однако в настоящий момент в Беларуси Volkswagen не может произвести замену всем желающим. Обратиться можно в литовские сервисные центры, куда белорусы уже приезжают для бесплатной замены баллонов.

Импортер Volkswagen в Беларуси прокомментировал tut.by приостановку акции по замене газовых баллонов.

— Во время проведения акции по бесплатной замене газовых баллонов дилерская сеть Volkswagen столкнулась с трудностями из-за требований технических регламентов Таможенного союза к импортируемым газовым баллонам, — сообщил управляющий импортером Volkswagen в Беларуси Сергей Михневич. — На наш взгляд, данные требования носят излишний характер, не связаны с безопасностью баллонов, однако это непреодолимое препятствие для поставки и замены баллонов в Беларуси.

Сейчас дилерские предприятия Volkswagen в Беларуси были вынуждены приостановить замену газовых баллонов в автомобилях. При этом мы активно ведем работу с вовлеченными госорганами и заинтересованными предприятиями, в том числе головным офисом Volkswagen, по снятию таких препятствий, чтобы возобновить акции на территории нашей страны. Мы ориентировали клиентов на определенный срок, в течение которого рассчитывали на решение данного вопроса и продолжение акции. Дилерские предприятия Volkswagen рекомендовали также владельцам автомобилей с установленным газобаллонным оборудованием, подлежащим замене в рамках акции, незамедлительно обратиться за выполнением работ к дилерам других стран, в частности Литвы, где нормы технических регламентов Таможенного союза не действуют.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию