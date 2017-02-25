закрыть
25 февраля 2017, суббота, 19:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава Россельхознадзора: Если и поедем в Беларусь, то только с телевидением

20
  • 25.02.2017, 16:59
  • 10,429
Сергей Данкверт

Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси или поедет в нашу страну только в сопровождении съемочной группы.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси или поедет в эту страну только в сопровождении телевизионной съемочной группы. Такое заявление он сделал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, «поедет ли он в Беларусь», пишет ТАСС .

Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил от Генпрокуратуры РФ вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики в его отношении.

«Подчиненные пока тоже не хотят, — продолжил Данкверт. — Они напрямую говорят, еще три года назад говорили, я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением».

Напомним, 3 февраля Лукашенко во время пресс-конференции заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию