Глава Россельхознадзора: Если и поедем в Беларусь, то только с телевидением 20 25.02.2017, 16:59

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Сергей Данкверт

Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси или поедет в нашу страну только в сопровождении съемочной группы.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси или поедет в эту страну только в сопровождении телевизионной съемочной группы. Такое заявление он сделал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, «поедет ли он в Беларусь», пишет ТАСС .

Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил от Генпрокуратуры РФ вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики в его отношении.

«Подчиненные пока тоже не хотят, — продолжил Данкверт. — Они напрямую говорят, еще три года назад говорили, я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением».

Напомним, 3 февраля Лукашенко во время пресс-конференции заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».