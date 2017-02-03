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Данкверт ответил Лукашенко санкциями

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  • 3.02.2017, 18:12
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Сергей Данкверт
Фото: РБК

С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси.

Об этом РБК рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, на которого Лукашенко потребовал завести уголовное дело.

«Все выявленные случаи (кроме «Георгий и сыновья» в декабре были остановлены поставки с ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», ООО «Террамит») подтверждают наличие на территории Минской области Беларуси мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское», — говорит Данкверт.

Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Россию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм вызывает у российской стороны «недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области».

В декабре 2016 года Россельхознадзор поставил под сомнение «истинность белорусского происхождения» продукции СООО «Георгий и сыновья» и предложил белорусской стороне провести совместную проверку предприятия. Но белорусские чиновники отказались, тем самым подтвердив подозрения Россельхознадзора о существовании мошеннических схем на производстве — вместо белорусского мяса использовалось украинское мясосырье.

Кроме того, как рассказал Данкверт, в ходе проведенной в пятницу, 3 февраля, видеоконференции между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза РБ, было установлено, что на этом предприятии выявлены «грубейшие нарушения ветеринарных правил и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность». Такое отношение со стороны белорусских ветеринарных специалистов Данкверт считает «формальными». «Они приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию России мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями», — отметил он.

Днем в пятницу, 3 февраля, Лукашенко поручил МВД возбудить уголовное дело в отношении Сергея Данкверта. По мнению Лукашенко, глава российского ведомства наносит ущерб Беларуси, препятствуя ввозу белорусского продовольствия в Россию. «Что касается продуктов питания …Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко журналистам.


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