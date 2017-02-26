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9-этажную гостиницу в Пружанах продали за два мешка картошки

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  • 26.02.2017, 8:55
  • 13,596
Фото: vb.by

Строительство гостиницы курировал когда-то глава Нацбанка Петр Прокопович.

17 февраля на аукционнных торгах удалось, наконец, «пристроить» гостиницу-долгострой в Пружанах. 9-этажное здание из железобетона площадью около 6 тыс. кв. м. ушло с молотка за 24 руб. 15 коп. Т. е. приблизительно за два мешка картошки, сообщает «Вечерний Брест».

В прошлом году, когда неиспользуемое государственное имущество было выставлено на торги, покупателя на него не находилось. Цена лота понижалась и упала до минимума — одной базовой. Выгодное приобретение сделало юрлицо, зарегистрированное в Пружанах (пожелавшее остаться неназванным). А налогоплательщики, на чьи деньги начиналась реализация амбициозного проекта, в очередной раз остались «с носом». Но кто теперь об этом вспомнит...

«Денег море!!!»

Когда в райцентре были построены ледовый и водный дворцы, спортивное сообщество пребывало в состоянии эйфории. «Денег море!!! - писали на форумах в интернете. - Проект курирует сам глава Нацбанка Петр Прокопович».

К строительству гостиницы, которая должна была завершить формирование спортивного кластера в райцентре, приступили в 2011 году. Заказчиком на объекте выступало ОАО «Отечество», входившее в сельскохозяйственный холдинг «Мачулищи». В 2013 году Совмин принял постановление «О некоторых вопросах агрохолдинга «Мачулищи». Сельскохозяйственному гиганту выделялось более 1 триллиона 277 млрд руб. из бюджета (почти десятая часть всей годовой поддержки села). Из этих денег ОАО «Отечество» предполагало выкроить 60 млрд рублей на продолжение строительства гостиницы в Пружанах. Но не случилось... Отставка главного банкира страны, указ президента, освободивший Нацбанк от обязательств финансировать бывшие колхозы, и экономический кризис в корне поменяли ситуацию. На знаковом объекте наступило затишье, и спустя некоторое время недостроенное здание законсервировали.

Ни поляки, ни китайцы...

ОАО «Отечество» от некогда престижного объекта отказалось. Долгострой пытались сосватать инвесторам. Предложение рассматривали поляки, китайцы, но проект, который начинали люди с богатым воображением и лоббистскими возможностями, их не вдохновил. Как заполнить шикарную гостиницу на 108 номеров, с рестораном, конференц-залом, боулингом? И это в небольшом городе с 20-тысячным населением? Говорите, красоты Беловежской пущи? Но избалованный иностранный турист скорее предпочтет агроусадьбу или уютный отельчик в деревне Мокрое по соседству с райцентром, нежели 9-этажный «гмах» рядом с мини-ТЭЦ на местных видах топлива.

Не оставалось ничего другого, как передать долгострой в коммунальную собственность, а затем выставить на торги. Желающих купить гостиницу не находилось, цена упала до одной базовой величины. На последних торгах, проводимых «Брестоблимуществом», на этот лот нашелся единственный заявитель. В соответствии с правилами, 9-этажное здание было продано по цене, превышающей начальную (т.е. одну базовую) на 5 %. А это 24 руб. 15 коп.

Представитель юрлица, ставшего новым хозяином гостиницы, на поздравление с удачной покупкой резонно заметил: «А сколько еще денег нужно вложить, чтобы довести объект до ума». О том, как фирма намерена распорядиться таким «подарком», мужчина не пояснил.

По информации из неофициальных источников, покупатель родом из Ивацевичей, где ему принадлежит недвижимость в виде торгового центра и гостиницы. Сам он в настоящее время находится за рубежом. В Пружанах опасаются, что, приехав в райцентр и увидев реальную картину, бизнесмен может отказаться от лота.

Нужна ли Пружанам еще одна гостиница?

По условиям аукциона, новый собственник в течение пяти лет должен достроить здание и ввести его в эксплуатацию. При этом допускается его перепрофилирование под объект общепита или торговли.

Изначально эта гостиница строилась в расчете на спортивную инфраструктуру и приток спортсменов. Ледовая арена с трибунами на 800 мест, плавательный бассейн с аквапарком... В 2011 году, когда затевалось строительство отеля, город принял, по некоторым подсчетам, более полусотни команд — участников республиканских и международных соревнований по хоккею, футболу и волейболу.

Насколько «спортивная» гостиница может быть востребована теперь? Вот мнение на этот счет Александра Шаманова - директора пружанской ДЮСШ № 2, в ведении которой находится комплекс спортивных объектов:

«В Пружанах проходит много соревнований различного уровня. Летом, когда начинаются тренировочные сборы, у нас особенно много спортсменов, в том числе из России. В гостинице «Мухавец» номера дорогие, поэтому многие ищут что-нибудь подешевле за пределами города. Конечно, шикарно, если бы рядом была гостиница с приемлемыми ценами, где можно также питаться и получать другие услуги. И хотя на одних спортсменов вряд ли стоит делать ставку, при грамотном менеджменте дело пойдет».

Но, как говорится, хозяин — барин...


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