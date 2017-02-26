На границе с Россией остановили комбайн 9 26.02.2017, 10:09

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Машиной управляли двое россиян без документов, но с полумиллионом своих рублей.

В Дубровенском районе зерноуборочный комбайн «Лида-1300» остановили сотрудники ГАИ в нескольких метрах от границы с Россией. Милицию вызвали местные жители, которых удивил движущийся по зимней дороге комбайн.

Машиной управляли двое россиян, которые объяснили, что комбайн им продали в сельхозхозяйстве. Расчет должен был произойти после того, как они выедут с территории Беларуси, пишет sb.by.

Прокурор Дубровенского района Михаил Патеев рассказывает:

– Никаких документов на технику у похитителей при себе не было, но зато они имели на руках полмиллиона российских рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается – нужно установить, были ли причастны к хищению комбайна должностные лица сельхозпредприятия. В хозяйстве не отрицают, что собирались продать россиянам комбайн, который те и ремонтировали на протяжении нескольких недель. Но сделать это не успели, так как гости, мол, самовольно распорядились чужой техникой.

Интересно, что незадолго до инцидента по документам Лида была списана, как полностью самортизированная. Ее стоимость по цене металла установили в 3 тысячи рублей, а продать россиянам, якобы, собирались за 10 тысяч рублей. Вот только эксперты утверждают, что износ техники – всего 66 процентов, а значит ее стоимость – как минимум в пять раз дороже. Настораживает и тот факт, что чуть раньше в этом же хозяйстве «пропал» энергонасыщенный трактор.