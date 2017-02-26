Самые необычные наряды за всю историю «Оскара» 1 26.02.2017, 10:45

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Знаменитости не всегда отдают предпочтение голливудской классике.

Несмотря на то, что большинство знаменитостей готовится к выходу на красную дорожку церемонии «Оскар» со всей тщательностью и, как правило, выбирают голливудскую классику, эти звезды не побоялись пойти на риск и явить миру не вполне привычные для этого мероприятия наряды, пишет tut.by.

Деми Мур, 1989

Велосипедные шорты действительно были очень популярны в 80-х, но для того чтобы надеть их на мероприятие со строгим дресс-кодом, нужно было обладать определенной смелостью.

Барбара Стрейзанд, 1969

Каждая знаменитость, которая сейчас надевает на выход «голое» платье, должна помнить, что такой возможностью она обязана Барбаре Стрейзанд, которая взорвала своим нарядом все возможные каноны еще до того, как многие из современных звезд появились на свет.

Вупи Голдберг, 1993

В 1993 году Вупи выбрала для церемонии невообразимое сочетание, но, в общем-то, она в любом наряде выглядит круто.

Джада Пинкетт-Смит, 1997

Если сегодня такое платье мы вполне можем представить, например, на Рианне, в 97 году это был очень рискованный и провокационный выбор.

Селин Дион, 1999

Да, это белый смокинг, надетый задом наперед. Вам не показалось.

Бьорк, 2001

Лебедь, которого надела на себя Бьорк вместо платья, уже стал притчей во языцех. Но знаете что, Бьорк все равно остается крутой певицей, даже если решит надеть на себя какую-нибудь исландскую птицу вместо платья.

Ума Турман, 2004

Леди Гага, 2015

Лиззи Гардинер, 1995

Деннис Родман, 1997

Шер, 1973 и 1974

И снова Шер, 1986, 1988 и 1998