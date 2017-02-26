В Анкаре прошла акция с требованием вернуть Крым Украине 2 26.02.2017, 10:58

Фото: Анадолу

Группа крымских татар возложила к стенам посольства РФ черный венок.

У стен посольства России в Анкаре прошла акция протеста, приуроченная к третьей годовщине аннексии Крыма, сообщает информационное агентство «Анадолу».

В акции, организованной Ассоциацией НПО крымских татар, приняли участие десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции.

Фото: Анадолу

По словам руководителя Ассоциацией НПО крымских татар Тунджера Калкана, Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией, а акции протеста против аннексии полуострова будут продолжены.

Участники акции возложили к зданию российской дипмиссии черный венок в знак протеста против политики России против Украины.