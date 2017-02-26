В Анкаре прошла акция с требованием вернуть Крым Украине

В Анкаре прошла акция с требованием вернуть Крым Украине2
- 26.02.2017, 10:58
Группа крымских татар возложила к стенам посольства РФ черный венок.
У стен посольства России в Анкаре прошла акция протеста, приуроченная к третьей годовщине аннексии Крыма, сообщает информационное агентство «Анадолу».
В акции, организованной Ассоциацией НПО крымских татар, приняли участие десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции.
По словам руководителя Ассоциацией НПО крымских татар Тунджера Калкана, Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией, а акции протеста против аннексии полуострова будут продолжены.
[Фотогалерея] В Анкаре прошла акция против аннексии Крыма https://t.co/TgwFm454cK #Крым #Россия #Турция pic.twitter.com/ls3mA0WDtZ— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 25 февраля 2017 г.
Участники акции возложили к зданию российской дипмиссии черный венок в знак протеста против политики России против Украины.