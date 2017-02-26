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Торговлю Минщины лихорадит от незаконных проверок и шантажа

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  • 26.02.2017, 12:27
Фото: tut.by

Дух государственной политики по отношению к бизнесу породил немало современных последователей Остапа Бендера.

Торговлю Минщины продолжает лихорадить от «проверок» и вымогательств представителями сомнительных ООО типа «Потребительская Поддержка». За рэкетиров взялся Госконтроль.

Корреспондент mlyn.by вместе с сотрудниками КГК Минской области побывала в магазине Пуховичского РАЙПО в деревне Моторово, куда не так давно наведались налетчицы. Дамы довольно приличного вида высадились из иномарки возле торгового объекта и после непродолжительного перекура вошли внутрь.

— Женщины обратили на себя мое внимание, поскольку посетителей у нас бывает не так много, — рассказала заведующая магазином Тамара Борисовна. – Сразу поняла, что приезжие: своих-то всех знаю. Как только вошли, направились к стеллажу с хлебобулочной продукцией. А я как назло забыла убрать хлеб, который лежал на полках уже лишних два часа – 50 вместо положенных 48. Они схватили этот хлеб и ко мне с претензиями. Мол, мы с проверкой, у вас нарушение, вы не умеете работать. Но, говорят, мы вас научим – за 270 рублей. Столько стоят у них курсы из трех лекций для работников торговли.

И тут, простите за каламбур, начались торги. Перво-наперво завмаг предложила женщинам внести соответствующую запись в Книгу проверок, раз уж они эту проверку учинили. Те в ответ снова заговорили о курсах переподготовки за 270 рублей, что с их слов решало проблему без шума и пыли. То есть, без всяких записей и сообщений куда бы то ни было. Тамара Борисовна развела руками: это вся ее зарплата за месяц и денег таких в наличии нет. Тогда «проверяющие» пошли на уступки – можно же и за 2 лекции усвоить материал. А это уже 180 рублей. Завмаг не сдавалась и платить отказывалась. Тогда налетчицы потребовали Книгу замечаний и предложений и одна из них уже стала вносить в нее запись о просроченном хлебе. Перепуганная завмаг стала уже просто просить пощадить ее. И гастролерши смилостивились: предложили оплатить только одну лекцию в сумме 90 рублей. Тамара Борисовна сдалась – отдала деньги. Те схватили купюры и, подмигивая одна другой да потирая руки, вышли из магазина и уехали. Ни денег, ни курсов, ни каких-либо документов, чеков – ничего подобного не было в этой печальной истории. Даже имена и фамилии не звучали бы, если бы не один нюанс. Завмаг попросила внести благодарственную запись вместо жалобы, раз уж начали писать. Мол, деньги-то уплачены. Внесли. Автор – Галина Ростиславовна Тукач.

— Пару лет назад точно так же заплатила за просроченную буханку какому-то парню, который приехал с такой же проверкой, — вспомнила завмаг. – Он в отличие от своих нынешних коллег деньги в руки не брал. Развернул блокнот и я внутрь положила купюры… Лучше бы согласилась на жалобу в Книге предложений и замечаний, раз уж забыла про этот хлеб, — сокрушается женщина.

Ситуацию комментирует начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы КГК Минской области Александр Шпаковский:

— Просроченный товар в магазинах – притча во языцех, но даже при его наличии вести себя надо иначе с такими «контролерами». Одно дело, когда вас проверяет санслужба или другой госорган по всей форме, пусть даже штрафует, но это официальная санкционированная процедура. И другое – такие налетчики. Вы должны понимать, что, отдавая им деньги, фактически становитесь их сообщниками. И вас тоже можно привлечь к ответственности. А в целом количество проверок различными инстанциями сократилось. Например, введен мораторий на проверки торговой инспекцией МАРТ. Разрешены только мониторинги. Хотя особо талантливые коммерсанты и здесь нашли выход из положения. Стали называть свои действия мониторингами – так и пишут в документах, если таковые имеются при них. Между тем, работникам торговли следует знать, что мониторинг – это контрольное мероприятие, право на проведение которого делегировано исключительно контролирующим и надзорным органам. А действия коммерческих структур – чистая самодеятельность, за которую грозит административная и даже уголовная ответственность.

Кстати, о гражданской позиции. Пусть даже больше в защиту собственных интересов, но ее проявил минчанин Михаил Владимирович, который провел в магазине деревни Борки Пуховичского района битый час вместо 10 минут. Все это время в сельпо проходила «проверка», после которой он написал в Книге замечаний и предложений торгового объекта жалобу на… жалобу. По его словам, «контролеры» перевернули все в магазине вверх дном, отвлекали от работы и запугивали продавца, довели ее до слез, а затем внесли гневную запись в Книгу предложений и замечаний. И сделала это та самая Галина Ростиславовна Тукач.

— Эту фамилию уже выучил наизусть, как и десятка полтора других, которые фигурируют из раза в раз при мнимых проверках и мониторингах, — рассказал председатель Пуховичской районной организации защиты прав потребителей Василий Волосюк. – Не первый год веду борьбу с организациями, которые растут как грибы после дождя и терроризируют торговлю всей Минской области. Насколько мне известно, у них много коллег по всей республике.

В Пуховичском районе давно ведут подсчет количества денег, вывезенных рэкетирами из магазинов. Арифметика простая: номер очередного договора умножается на стоимость предлагаемых курсов. Выходят кругленькие суммы.

Совсем недавно брали по 75 рублей за лекцию. Как видим из последнего примера, «такса» выросла до 90 рублей. И этот же пример говорит о том, что неоформленной никак мзды собирается тоже немало. И подсчитать общую сумму невозможно. Как и привлечь к ответственности рэкетиров.

— Факт мошенничества зачастую тщательно вуалируется фирмами, которые устраивают незаконные проверки, — рассказал представитель КГК Минской области. – Нередко они арендуют помещения, где якобы проводят лекции. Предъявляют подписанные клиентами договоры на оказание услуг. Поэтому ситуация требует тщательного разбирательства. Сейчас изучаем ее, собираем информацию и в ближайшее время направим в прокуратуру области для выработки согласованных мер по возврату в правовое поле недобросовестных коммерческих структур.

Казалось бы, что мешает завмагу после очередного налета банально написать заявление в милицию о случившемся? Ответ очевиден: страх того, что придут уже не за деньгами, а мстить. В этом случае защитить своих же работников может юридическое лицо – то же РАЙПО, обратившись официально в органы внутренних дел по факту выманивания или вымогательства денег у продавца или завмага прямо на рабочем месте.


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