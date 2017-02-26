Ученые объяснили, кто и почему говорит во сне 1 26.02.2017, 12:51

Исследования показали, что большинство разговоров во сне не длятся дольше 30 секунд.

Зачастую разговоры во сне абсолютно безвредны, хотя могут разбудить, рассмешить или встревожить соседей по комнате. Если ваше ночное бормотание неверно истолковали как сознательную речь, объясните, что сомнилоквия (разговоры во сне) — очень распространенное явление, и медицинской проблемой считается редко. Речь при этом может сопровождаться громкими криками и осмысленным длинными фразами, пишет segodnya.ua.

Иногда содержание разговоров во сне бывает забавным, иногда — грубыми и оскорбительным для слушателя, но чаще всего ничего интересного бормотун не расскажет. Исследования показали, что большинство разговоров во сне не длятся дольше 30 секунд, ничего не означают и едва ли достойны внимания.

Как и в случаях с сонным параличом, эпизоды сомнилоквии обычно происходят в фазе быстрого сна, когда мозг активизируется, дыхание учащается, и мы видим яркие реалистичные сновидения.

Если разговоры во сне случаются часто, сопровождаются криками и резкими неконтролируемыми движениями, они могут оказаться признаком другого расстройства: сомнамбулизма, ночных кошмаров, синдрома беспокойных ног или синдрома ночного аппетита. Иногда эпизоды сомнилоквии происходят вследствие эмоционального стресса, лихорадки, злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Кто говорит во сне

Более 50% детей в возрасте от 3 до 10 лет разговаривают во сне. Большинство из них перерастают это явление к наступлению половой зрелости, и лишь небольшое количество взрослых (около 5%) сохраняют такую особенность до конца своих дней. Эпизоды сомнолоквии могут повторятся каждую ночь, а могут происходить редко, после напряженной работы или сильного стресса.

Нужно ли лечить сомнилоквию?

Есть смысл обратиться к врачу, если разговоры во сне сопровождаются сильным страхом, криками, будят вас посреди ночи или мешают спать вашим близким. Если вам кажется, что проблемы со сном возникли у вашего ребенка, запланируйте поход к педиатру.

Не существует какой-либо специфичной диагностики сомнилоквии (кроме свидетельств соседей по комнате), но если врач обнаружит у вас признаки другого расстройства сна, он может назначить полисомнографию — исследование сна пациента с использованием специальных регистрирующих устройств. При этом записываются самые разные параметры: храп, дыхательный поток, дыхательные движения грудной клетки и брюшной стенки, положение тела, ЭЭГ, движения ног и др.

Можно ли перестать говорить во сне?

Никакого рецепта от сомнилоквии не существует. Рекомендации избегать стресса и регулярно высыпаться вас вряд ли впечатлят, хотя именно это чаще всего советуют доктора. Если разговоры во сне беспокоят вашего партнера или соседа по комнате, преподнесите ему беруши в качестве подарка.

Если же вы серьезно настроены выявить причину своих ночных монологов, устройте мини-расследование. Ведите дневник сна в течение двух недель, записывайте время отхода ко сну и пробуждения, характер сновидений, лекарства, еду и напитки, которые вы употребляете. Особенное внимание уделите кофеинсодержащим напиткам, чаю, коле и алкоголю. С это задачей может помочь фитнес-трекер: он фиксирует не только длительность, но и глубину сна. Ради любопытства на смартфон можно установить программу, которая запишет ночные разговоры, минуя эпизоды тишины. Всю эту информацию можно показать сомнологу.