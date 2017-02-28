Каждый второй белорус экономит на еде 4 28.02.2017, 14:41

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В конце прошлого года многим пришлось отказаться от мяса и рыбы.

По данным исследования МАСМИ в декабре 2016 года сократил расходы на продовольствия каждый второй горожанин, пишет belmarket.by.

Около половины жителей белорусских городов начали экономить на продуктах питания, сообщает Belretail со ссылкой на исследование МАСМИ.

В конце 2015 года об экономии заявила треть опрошенных. Белорусы стараются экономить на мясе, рыбе, шоколаде, пиве, соках, кофе и чае.

Также респонденты заявляли, что в конце прошлого года вынуждены были полностью отказаться от покупки мяса и рыбы. Например, рыбу перестали покупать примерно 10% горожан.

Данные соцопроса подтверждаются и свежей статистикой. В декабре и январе наблюдается устойчивое падение розничного товарооборота. Так оборот продовольственных товаров в январе 2017 года сократился более чем на 2%.