Посетившим эти райские острова туристам в 2017 году будут доплачивать $300 1 4.02.2017, 21:46

В это сложно поверить, но в Карибском море есть сказочной красоты острова, за посещение которых туристам платят.

По $ 300 получит каждый из отдыхающих, кто задержится на любом из островов дольше 3 дней. Adme.ru разузнал все о том, как получить такой приятный бонус к отдыху.

Happy Monday! Life is nice at Hull Bay, St. Thomas in the U.S. Virgin Islands. Real Nice! #usvinice Фото опубликовано United States Virgin Islands (@visitusvi) Ноя 7 2016 в 10:53 PST

Суперпривлекательную акцию запустили к празднованию 100-летия с того дня, когда Виргинские острова стали территорией США. Соединенные Штаты купили их у Дании в 1917 году за $ 25 млн золотыми монетами.

Come sea what #USVINice is all about! Click the link in our profile for details. Фото опубликовано United States Virgin Islands (@visitusvi) Июн 25 2014 в 12:05 PDT

Островов, принадлежащих США, в архипелаге несколько. Самые крупные из них — Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус.

Picture yourself in paradise… Now make it happen. Luxurious living is at your fingertips with our #VIVilla promotion. Click the link in our profile to learn more, and find this #VIVillaView at McLaughlin Anderson Luxury Villas’ Mango Hill Greathouse property in #STX. Фото опубликовано United States Virgin Islands (@visitusvi) Апр 28 2015 в 8:50 PDT

Благодаря восхитительным пейзажам, мягкому климату и высокому уровню сервиса Виргинские острова завоевали любовь туристов. В этом году в честь юбилея отдыхающих и вовсе ждет шикарный бонус.

Cold outside? Need to warm up? It's 80 degrees and sunny in the U.S. Virgin Islands! Book your #USVI getaway today! VisitUSVI.com #usvinice Фото опубликовано United States Virgin Islands (@visitusvi) Янв 11 2017 в 8:10 PST

По $ 300 готовы заплатить всем туристам, посетившим любой из трех островов. Есть всего несколько условий, чтобы получить этот бонус.

Get inspired at St. George Village Botanical Garden of St. Croix. Фото опубликовано United States Virgin Islands (@visitusvi) Дек 13 2014 в 8:56 PST

В акции смогут поучаствовать те, кто забронирует тур до 1 октября и отдохнет на Виргинских островах в 2017 году больше 3 дней. Хотя, будем честными, вряд ли из такой красоты захочется уехать быстрее.

Double tap if you've experienced what lies beneath the waves at Frederiksted Pier. Фото опубликовано United States Virgin Islands (@visitusvi) Янв 7 2015 в 1:44 PST

$ 300, правда, выдадут не наличными, а специальными ваучерами. Их можно будет потратить на многочисленные развлечения вроде дайвинга, экскурсий или серфинга.

А тех, кто приедет отдохнуть непосредственно в праздничный месяц, в марте, ждет еще и специальный подарок. Какой? Пока не уточняется.

В акции в общей сложности участвуют 32 отеля на всех трех островах и еще с десяток их партнеров.

Лучшим временем для отдыха на Виргинских островах называют период с января по апрель. Но акция продлится до 31 декабря.