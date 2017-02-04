Посетившим эти райские острова туристам в 2017 году будут доплачивать $300

Посетившим эти райские острова туристам в 2017 году будут доплачивать $3001
- 4.02.2017, 21:46
В это сложно поверить, но в Карибском море есть сказочной красоты острова, за посещение которых туристам платят.
По $ 300 получит каждый из отдыхающих, кто задержится на любом из островов дольше 3 дней. Adme.ru разузнал все о том, как получить такой приятный бонус к отдыху.
Суперпривлекательную акцию запустили к празднованию 100-летия с того дня, когда Виргинские острова стали территорией США. Соединенные Штаты купили их у Дании в 1917 году за $ 25 млн золотыми монетами.
Островов, принадлежащих США, в архипелаге несколько. Самые крупные из них — Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус.
Благодаря восхитительным пейзажам, мягкому климату и высокому уровню сервиса Виргинские острова завоевали любовь туристов. В этом году в честь юбилея отдыхающих и вовсе ждет шикарный бонус.
По $ 300 готовы заплатить всем туристам, посетившим любой из трех островов. Есть всего несколько условий, чтобы получить этот бонус.
В акции смогут поучаствовать те, кто забронирует тур до 1 октября и отдохнет на Виргинских островах в 2017 году больше 3 дней. Хотя, будем честными, вряд ли из такой красоты захочется уехать быстрее.
$ 300, правда, выдадут не наличными, а специальными ваучерами. Их можно будет потратить на многочисленные развлечения вроде дайвинга, экскурсий или серфинга.
А тех, кто приедет отдохнуть непосредственно в праздничный месяц, в марте, ждет еще и специальный подарок. Какой? Пока не уточняется.
В акции в общей сложности участвуют 32 отеля на всех трех островах и еще с десяток их партнеров.
Лучшим временем для отдыха на Виргинских островах называют период с января по апрель. Но акция продлится до 31 декабря.