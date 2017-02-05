«Это все не мое»: Что скрывает диктатор за стенами новой резиденции 34 5.02.2017, 15:15

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Абсолютно похожая ситуация была и у Виктора Януковича.

Усадьба «Красносельское» около Шершунов наделала в белорусском информационном пространстве много шума. И несмотря на десятки фактов и свидетельств, которые связывают это место именно с Лукашенко, информационный портал tut.by выяснил, что официально здания оформлены на российского олигарха Михаила Гуцериева.

Руководитель и ведущий программы «Следствие-инфо» на общественном телевидении Украины Дмитрий Гнап говорит, что такой расклад ему знаком:

«Абсолютно похожая ситуация была и у Виктора Януковича».

В чем сходство «Межигорья» и «Красносельского»

Резиденция «Межигорье», где много времени проводил бывший украинский президент, также была выведена из государственной собственности.

«Земельный надел незаконно продали, позже на нем построили шикарную резиденцию, которую оформили на частные структуры. Янукович отрицал, что он там живет, говорил, что его домик рядом, а резиденция принадлежит международным инвесторам, хотя это были не инвесторы, а офшоры», — добавляет Дмитрий Гнап.

Правда не из Кипра, как в случае с усадьбой «Красносельское».

«Межигорье» было собственностью украинской компании, которой владела австрийская компания, которой владел лихтенштейнский траст. Где-то за пол года до побега Януковича из страны, «Межигорье» «переписали» на близкого ему олигарха — Сергея Клюева. Как и в случае с «Красносельским» всегда можно сказать:

«Это все не мое, это его имущество, его резиденция. Но на самом деле где-то на Кипре в офисе одного из юристов будет лежать написанный от руки договор, с подписями Гуцериева и Лукашенко, где будет написано, что имущество передано по доверенности», — комментирует ситуацию с усадьбой «Красносельское» Дмитрий Гнап.

После побега Януковича из страны нашлись тысячи документов, которые подтвердили связь бывшего украинского президента и дворца под Киевом. Но и тогда, в интервью британскому телевидению, Виктор Федорович настаивал — там был только один его домик:

— Все остальное, что было на этой территории, не принадлежит мне лично. И никогда не принадлежало.

— А зоопарк? Страусы и все такое?

— А что плохого в том, что я их поддерживал, этих страусов? Это все не принадлежало мне.

— Вы хотите сказать, что президент страны жил на территории чужого, частного зоопарка?

— Вы задаете некорректные вопросы.

После смены власти каждый может увидеть «Межигорье» собственными глазами. Экскурсия стоит около 2 долларов. В «Красносельское» же обычному белорусу пока не попасть. Но увидеть, как приблизительно все это выглядит, можно уже сейчас. Благодаря документам и снимкам, которые попали в руки журналистов, «Белсат» провел виртуальную экскурсию уже сейчас.

Начнем с главного здания для хозяина

Цокольный этаж. Направо тренажерный зал. Налево комната для отдыха, в которую мы еще вернемся. Прямо зал на 120 метров с небольшим «лягушатником» на 85 квадратов. Если же хочется хорошо поплавать, то на территории усадьбы есть отдельный спа-центр с 25-метровым бассейном. А вот и 60-метровая комната для отдыха с выходом в винный погреб. Можно себе представить, что именно здесь будут вестись разговоры за бокалом элитного Château Margaux, или Chateau Latour. За стеной — компьютерная игровая.

Пойдем на этаж выше. Зимний сад в левом крыле на первом этаже. Столовая на 70 квадратов, выход в гостиную с успокаивающим видом на красивый лес. А тут уютный домашний кинотеатр»

Перейдем в здание для приемов

На цокольном этаже большой вестибюль с переходом в бильярдную, чуть дальше влево — бар.

На втором этаже почти королевский зал для приемов на 250 квадратов. С колоннами и витражами, с подсветкой на потолке, большими окнами, и опять же, видом на красивый белорусский лес.

В резиденцию польского президента можно зайти «с улицы»

А вот у наших западных соседей — поляков, виртуальные визиты по правительственным усадьбам может делать каждый. Достаточно заглянуть на специальную страницу prezydent.pl, выбрать резиденцию и смотреть сколько угодно, переходя с этажа на этаж и из комнаты в комнату. В это трудно поверить, но если этого мало, то в гости к президенту можно прийти почти буквально.

Комментирует Кшиштоф Яник, министр внутренних дел и администрации Польши в 2001-2004 годах:

«Везде есть такая возможность, резиденции в Цехоцинке (Ciechocinek) или Отвоцке. Это музеи, и туда может пойти каждый, просто так, с улицы. В то же время резиденцию на полуострове Хель (Hel), или на Висле, как и Президентский Дворец в Варшаве, где живет глава государства, и Бельведер, можно увидеть в определенные дни. Приезжают посетители, смотрят. Это публичные объекты, они доступны всем».

Стоит отметить, что президенты Польши имеют в своем распоряжении 5 резиденций, последнюю из которых построили в 60-ых годах 20-того века. Украинские лидеры официально пользуются 12-ю резиденциями и дачами, большинство из которых тоже появились еще до распада Советского Союза.

В Беларуси неофициально известно о 16 местах, которыми пользуется Александр Лукашенко. Половина из них появилась за время правления диктатора Беларуси.