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Угрожавший взорвать обменник в Минске оказался 21-летним студентом

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  • 6.02.2017, 15:22
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Милиция задержала грабителя, забравшего из обменника $1,5 тысяч.

Задержан подозреваемый в ограблении обменного пункта по улице Я. Коласа в Минске.

Напомним, инцидент произошел две недели назад: под угрозой применить бомбу мужчина завладел крупной суммой (примерно 1,5 тысячи долларов). Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«Им оказался 21-летний минчанин, студент одного из вузов столицы. В настоящее время он задержан, проводятся проверочные мероприятия. Подробности будут добавлены позже», — рассказали в ГУВД.

Напомним, что неизвестный мужчина с помощью угроз вынес из обменника 1,5 тысячи рублей, 65 долларов и 40 тысяч российских рублей.

Первомайским РОСК Минска по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.


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