Россельхознадзор забраковал почти 40 тонн говядины из Беларуси 10 6.02.2017, 20:14

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При проведении ветеринарного контроля было установлено, что на тушах срезаны ветеринарные клейма.

Почти 40 тонн говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях Беларуси, запрещено к ввозу в РФ межрегиональным управлением Россельхознадзора в Брянской и Смоленской областях, передает ТАСС.

Партии мяса поставлялись в неудовлетворительном санитарном состоянии, на тушах были срезаны ветеринарные клейма, сообщила пресс-служба ведомства.

«В период с 4 по 6 февраля 2017 года в пунктах принятия уведомлений «Красный Камень» (Брянская область) и «Красная горка» (Смоленская область) запрещен ввоз более 37 тонн мяса говядины, выработанной белорусскими ПТУП «Любанский КООППРОМ» (Минская область) и ОАО «Могилевский мясокомбинат», — говорится в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля было установлено, что на тушах срезаны ветеринарные клейма, которыми подтверждается качество и пригодность мяса для пищевой переработки. Также были произведены значительные зачистки мяса — удаление поврежденных участков. Само мясо имело неудовлетворительное санитарное состояние мяса — в нем содержались сгустки крови, что, по словам специалистов, недопустимо и свидетельствует о нарушении технологии.

В Россельхознадзоре отметили, что, несмотря на все выявленные нарушения, грузы сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными государственной ветеринарной службой Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля Россия запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. Такая мера введена из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию запрещенную к ввозу украинскую и европейскую продукцию. По данным Россельхознадзора, в 2016 году Беларусь реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины. Одним из признаков реэкспорта в ведомстве назвали срезы ветеринарных клейм.