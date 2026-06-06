Лукашистам не удается решить одну из проблем в торговле 6.06.2026, 18:01

Отрицательное сальдо растет.

В Беларуси продолжают сохраняться проблемы во внешней торговле. В январе-апреле этого года отрицательное сальдо — превышение импорта над экспортом — в ней составило 1,86 млрд долларов, следует из официальных данных Белстата. Месяцем ранее этот показатель чуть превышал 1,4 млрд долларов, отмечает «Зеркало».

В январе — апреле этого года товарный экспорт Беларуси превысил 15 млрд долларов, а импорт — 17 млрд.

Оборот внешней торговли товарами за за четыре месяца этого года вырос в текущих ценах на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом конкретно экспорт увеличился на 22,6%, а импорт — 16,2%.

Лукашисты не первый год борются с импортными товарами, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по части внешней торговли.

Тем не менее в 2025 году МАЗ и некоторые другие производители столкнулись с заметным падением продаж своей техники в России — на основном рынке сбыта для продукции белорусской промышленности.

Ранее аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) связали замедление темпов роста в промышленности с нехваткой рабочей силы и высокой загруженностью предприятий в этой сфере, которые работают на 70% своих мощностей.

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