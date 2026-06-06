На крупнейшем независимом НПЗ в РФ вспыхнул крупный пожар 3 6.06.2026, 18:03

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Иллюстрационное фото

Завод находится в 2000 км от Украины.

В Тюмени днем 6 июня произошел пожар на местном нефтезаводе, принадлежащем ООО «Русинвест» — крупнейшем независимом НПЗ в России и единственном промышленном НПЗ в Уральском федеральном округе, пишет The Moscow Times.

По данным регионального правительства, горела установка систем очистки. Власти заверили, что причина ЧП — «нарушение технологического процесса», а сведения об атаке украинских дронов по предприятию, находящемуся на расстоянии около 2000 км от границы с Украиной, якобы «не соответствуют действительности». Тем не менее пожару присвоили высокий уровень опасности, на борьбу с ним бросили 80 человек и 23 единицы техники.

Судя по кадрам от регионального управления МЧС, огонь охватил двухсекционную установку гидроочистки дизтоплива общей мощностью 3,6 млн тонн в год, пишет «Нефтегаз.ру». Возгорание на НПЗ, расположенном в районе микрорайона Антипино, было локализовано через несколько часов, следует из отчета тюменского губернатора Александра Моора. «Держу ситуацию на личном контроле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия», — написал он в телеграм-канале, добавив, что никто не пострадал. В 15:20 по местному времени пожар был ликвидирован, отчитались в МЧС.

Тюменский НПЗ производит автомобильные бензины и дизтопливо стандарта ЕВРО-5, БГС, СУГ, а также техническую гранулированную серу, нефтяной кокс и ряд других продуктов. По данным «Нефтегаз.ру», в различных источниках указываются разные показатели мощности НПЗ Тюмени — от 6 до 7,5 млн тонн в год.

В результате пожара в Тюмени оказалась вдвое превышена допустимая концентрация продуктов горения, пыли и сажи, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на сервис по мониторингу атмосферы IQAIR.com. По данным аналитиков, с каждым часом качество воздуха в городе будет становится хуже. Специалисты посоветовали находящимся в группах риска по здоровью тюменцам сократить нагрузку на открытом воздухе, закрыть окна в жилищах, по возможности носить маски и включить очистители воздуха при наличии.

В предыдущий раз попытка удара по заводу фиксировалась в октябре 2025 года. Тогда власти заявляли о ликвидации в районе НПЗ трех дронов и предотвращенной специалистами экстренных служб «детонации беспилотников». Однако местные жители сообщали о взрывах в районе завода и направившихся туда пожарных расчетах. В ноябре власти сообщали о решении привлечь резервистов для охраны критически важных объектов, прежде всего — НПЗ.

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