Какие населенные пункты попали в погранзону 7.02.2017, 17:36

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Фото: tut.by

Пограничная зона предполагает пропуск для въезда.

С 7 февраля на границе Беларуси и России введена пограничная зона. Tut.by узнал, какие населенные пункты в нее попали и что изменится при их посещении.

Накануне введения погранзоны ФСБ России пояснили, что она «не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ».

Для тех, кто просто пересекает границу и едет дальше, действительно ничего не поменяется. Однако пограничная зона предполагает пропуск для въезда. Если белорус, скажем, из деревни Застенки хочет приехать к родным, которые живут в российской приграничной деревне Буда, он, по идее, сначала должен поехать в Смоленск (а это более 50 километров), получить пропуск и только после этого ехать в гости.

Еще утром 7 января российские пограничники предупреждали: тем, кто едет в направлении Смоленска, пропуск в приграничную зону будут выдавать в пограничном управлении ФСБ на улице Попова, 17а в самом городе. Сегодня журналисты были там первыми посетителями. Тем не менее, их предупредили, ответа по пропуску можно ждать в течение месяца. Зато выдавать разрешение планируют на целый год.

— Это не быстрая процедура. Уточнить о готовности пропуска можно по телефону. В ближайшие дни на сайте ФСБ появятся бланки заявлений, чтобы человек заранее мог его заполнить. Правда, по электронной почте выслать не получится, такие письма не рассматриваются в связи с тем, что электронные подписи у нас недействительны. Человеку необязательно каждый раз приезжать в Смоленск, чтобы оставить заявление. Заполненный бланк можно оставить в Рудне, это ближе к границе, они передадут нам, но за самим пропуском придется уже ехать в Смоленск, — объяснили в управлении ФСБ.

На остальных пунктах пропуска между Россией и Беларусью (в направлении Брянска и Питера), заявление на въезд в приграничную зону можно будет написать прямо на границе. Но ответа тоже придется ждать.

Уже к обеду в управлении ФСБ по Смоленской области информация была иной:

— Поступило распоряжение пускать в приграничную зону без пропусков — и белорусов, и россиян, — сообщили журналистам.

— И как долго можно будет обходиться без пропусков?

— Пока не поступит новое распоряжение, возможно, в течение полугода.

На карте вы найдете все населенные пункты России, которые попали в приграничную зону и при посещении которых белорусам и россиянам, возможно, понадобится пропуск, пусть даже через полгода.