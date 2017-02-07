Как выглядит паспортный контроль на границе Беларуси и России 4 7.02.2017, 14:59

Фото: transler.ru

Со вчерашнего дня РФ ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью.

«Еврорадио» отправилось под Оршу, чтобы посмотреть, как и у кого российские пограничники проверяют паспорта.

На трассе E30 пограничники останавливают каждую машину, которая едет из Беларуси в Россию. У тех, кто едет в Беларусь, документы не проверяют. Кстати, здесь оборудовано нечто вроде погранперехода, но проверка происходит немного не доезжая до него. Журналисты прошли проверку без проблем.

Дизели к российской станции Красное ходят из Орши дважды в сутки. Первый - в 9:30 утра. Желающих ехать дальше в Красном ожидает пересадка на дизель до Смоленска. Но и их, и тех, кто уже приехал, на платформе встречают пограничники.

Никакой инфраструктуры для пограничного контроля на станции нет. Люди в зеленой форме просто ждут пассажиров у первого вагона поезда. Паспорта не проверяют - просто просматривают. Тем не менее, образуется очередь.

Людей с красными российскими и с синими белорусскими паспортами пропускают быстро. К другим документам пограничники присматриваются более пристально. При нас они остановили человека в бело-сине-красной шапке, он вынужден был предъявлять дополнительные бумаги. Но, когда журналисты попытались снять это на видео, пограничники помешали и заставили удалить ролик и все снимки.

Жители деревни Зюзьки на российско-белорусском пограничье говорят, что для них 6 февраля ничего принципиально не изменилось. Их больше занимает, что в соседней Беларуси людям, чтобы ходить за грибами, нужно будет брать справки и платить налоги. А на границе, говорят они, всегда что-то меняется.