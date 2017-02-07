«Мама Ждуна» создала официальную группу мема 1 7.02.2017, 18:52

Создательница мема называет себя «мамой Ждуна» и предлагает загружать в группу самые креативные картинки с участием популярного персонажа.

Во «ВКонтакте» появилась верифицированная группа мема, который получил название «Ждун». Ведет ее создательница скульптуры, голландская художница Маргрит ван Брифорт, сообщает TJournal.

Девушка называет себя «мамой Ждуна» и предлагает загружать в группу самые креативные картинки с участием популярного мема. Маргрит заявила, что не ожидала такой популярности своей скульптуры в России, так как в других странах она прошла почти незамеченной.

Сообщается, что художница пока не может привезти Ждуна в Россию, так как он уже продан больнице, для которой и предназначался.

Ранее стало известно, что у мема «Ждун» появился собственный Instagram. «Ждун» - скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт, установленная возле детской больницы и символизирующая ожидание в очереди к врачу.