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«Мама Ждуна» создала официальную группу мема

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  • 7.02.2017, 18:52

Создательница мема называет себя «мамой Ждуна» и предлагает загружать в группу самые креативные картинки с участием популярного персонажа.

Во «ВКонтакте» появилась верифицированная группа мема, который получил название «Ждун». Ведет ее создательница скульптуры, голландская художница Маргрит ван Брифорт, сообщает TJournal.

Девушка называет себя «мамой Ждуна» и предлагает загружать в группу самые креативные картинки с участием популярного мема. Маргрит заявила, что не ожидала такой популярности своей скульптуры в России, так как в других странах она прошла почти незамеченной.

Сообщается, что художница пока не может привезти Ждуна в Россию, так как он уже продан больнице, для которой и предназначался.

Ранее стало известно, что у мема «Ждун» появился собственный Instagram. «Ждун» - скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт, установленная возле детской больницы и символизирующая ожидание в очереди к врачу.


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