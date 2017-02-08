Почти две тысячи случчан требуют памятника героям восстания 2 8.02.2017, 9:40

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Жители Слуцка готовы за свой счет установить памятник возле краеведческого музея.

Активисты «Дзеі» и Слуцкой инициативы «Утульны крвй» передали 7 февраля в Слуцкий райисполком почти полторы тысячи подписей за установление памятника слуцким повстанцам.

Активистка Алина Нагорная рассказала «Радыё Свабода», что памятник предполагается поставить около Слуцкого краеведческого музея.

«1408 бумажных подписей и более 400 электронных через платформу zvarot.by - это весомый аргумент. Но если это место власть не устроит, мы будем искать какое-то другое место. Сегодня мы были на приеме у председателя Слуцкого районного «совета депутатов» Виктора Рожанца и разговаривали об установлении памятника. И на словах он положительно воспринял нашу идею. Поэтому сейчас мы будем надеяться на лучшее. Если не получится, будем искать другие варианты, но памятник в любом случае должен быть».

Алина Нагорная сказала, что инициаторы создания памятника слуцким повстанцам готовы сами собирать на него средства.

«Много неравнодушных людей, которые понимают, что памятник должен быть. Это наша общая история, и мы должны гордиться ей. Также мы планируем создать общественный комитет, в который будут входить представители власти, историки, авторитетные деятели культуры и искусства. Вместе мы планируем провести конкурс на лучший эскиз памятника».

По словам Алины Нагорной, подписи за установление памятника начали собирать во время акции 26 ноября по поводу 96-й годовщины Слуцкого восстания за независимость Беларуси.

В ноябре-декабре 1920 года воинские части, сформированные из жителей Слуцка, Копыльского и прилегающих районов, оказали упорное сопротивление Красной Армии, которая продвигала власть большевистской России на Беларусь. Перед этим случчане присягнули на верность Белорусской Народной Республике.