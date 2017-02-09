Гомельчанам повысили земельный налог в два раза 9.02.2017, 16:13

В 2017 году жители областного центра, имеющие землю или недвижимость помимо той, в которой проживают, будут платить больше налогов.

Гомельской городской «совет депутатов» внес изменения в собственное решение о размере ставок налога на недвижимость и земельного налога, сообщает gomel.today.

В предыдущей редакции решения Гомельского городского «совета депутатов» «О налоге на недвижимость и земельном налоге» предусматривалось увеличение в 2 раза ставки налога на недвижимость и в 1,6 раза ставки земельного налога для физических лиц.

Новая редакция решения изложена следующим образом:

«Увеличить в 2,0 раза ставки налога на недвижимость и земельного налога для физических лиц, имеющих объекты налогообложения указанными налогами на территории города Гомеля».

Таким образом, ставка земельного налога для физических лиц в Гомеле была увеличена на 25%, сообщил Гомельский деловой портал.

Что же это значит, и почему решение увеличить налог в два раза приводит к увеличению на одну четверть? Разобраться с этими хитросплетениями помог экономист Алексей Харкевич.

На вопрос редакции эксперт, в частности, пояснил, что в Беларуси существует единая ставка земельного налога и налога на недвижимость для физических лиц, которая составляет 0,1% от оценочной стоимости объекта. Однако во всех областных центрах к ней также применяется повышающий коэффициент, который принимается местными властями — городским «советом депутатов».