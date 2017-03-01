Синоптики: Первая неделя марта будет теплая и дождливая 1.03.2017, 11:40

В Беларусь, как по расписанию, пришла весна.

На этой неделе атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы, принесут неустойчивую и очень теплую погоду. В первой декаде марта средняя температура воздуха по Беларуси ожидается на 7-8°С выше климатической нормы. Март в целом ожидается теплее обычного, но при этом месяц будет влажным: месячное количество осадков предполагается больше средних многолетних значений. Белорусов также ждет еще легкий мороз и снег, пишет kp.by со ссылкой на Гидромет.

2 марта днем по восточным и западным районам дождь. Температура ночью -1, +5°С, днем +4 +10°С.

3 марта на большей части страны кратковременные осадки. Температура минимальная ночью -1, +4°С, максимальная днем +1 +7°С.

4 марта преимущественно без осадков, лишь по северу республики днем дождь. Температура минимальная ночью -3, +3°С, максимальная днем +4 +11°С, по юго-западу до +13°С.

5 марта днем по северо-западу страны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1 +7°С, максимальная днем +6 +13°С, по югу до +15°С.