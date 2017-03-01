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7 марта в Минске состоится «концерт по заявкам» от Лявона Вольского

  • 1.03.2017, 12:46
ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сегодня начинается продажа билетов на выступление легендарного музыканта.

7 марта в 19:00 в «Beer & Wine bar" выступит известный белорусский музыкант Лявон Вольский в дуэте с бас-гитаристом Александром-Франциском Мышкевичем. Это будет заключительный концерт из серии «Зимней акустики».

Концерт, еще не начавшись, стал настоящей интригой для всех любопытных. Ведь в этот раз составляющим сет-листа может стать каждый. К тому же, помимо гитары, Лявон обещал «случайно прихватить» с собой клавиши, а значит, количество вариантов песен увеличивается, пишет nn.by.

Поэтому, если вы хотите услышать что-то непривычное и особенное, воспользуйтесь предложением организаторов и выберите три любые композиции, от «Мроі» до «Псіхасаматыкі», и впишите их в форму по этой ссылке. Заявки принимаются до 4 апреля. После выступающие рассмотрят полный список пожеланий и выберут композиции, которые смогут исполнить в акустических условиях бара.

Продажа билетов начинается сегодня, 1 марта, в 12 часов дня. Если хотите попасть на концерт, советуем поторопиться: организаторы говорят, что на прошлое выступление билеты «разлетелись» в течение 30-ти минут.

Приобрести билеты можно здесь.


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