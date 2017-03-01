Светлана Алексиевич: Власть не отвечает вызовам времени 9 1.03.2017, 13:48

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Уличные протесты и защита Куропат показали, что общество созрело для перемен.

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич прокомментировала nn.by противостояние в Куропатах, которое продолжается уже вторую неделю.

«Власти все больше теряют доверие людей. Предать Куропаты — для нас белорусов это как потерять историю, свое прошлое. Этого нельзя допустить. Я очень рада, что в Куропатах столько молодых людей. Мы обрели новое политическое поколение, наконец оно заговорило.

Я представляю себе позицию власти, она построена на культе силы. Уступить народу им совершенно не хочется, поскольку это будет восприниматься как проявление слабости. Стало совершенно очевидно, что власть и народ разъединены, это не одно и то же.

Мне кажется, что, как и в случае с «декретом о тунеядцах», власти пытаются нащупать какие-то пути отступления. Может быть, даже власть не едина. Вот это нас может обрадовать, что там появляются умные люди. Правда, пока они несвободны, они под давлением.

В лице Дашкевича я вижу лицо нового политического поколения. Он из тех людей, кто будет определять наше будущее. Несомненно. Дашкевич, Северинец… Как бы грустно ни было людям моего поколения, но повестку дня будут определять молодые. У них другие методы противостояния, они учли наши ошибки.

Неправильно ставить вопрос, получится ли у «них» отстоять Куропаты. Надо говорить: получится ли у «нас». Если бы такое было в Варшаве, то вся Варшава уже была бы в Куропатах, если бы в Вильнюсе — то весь Вильнюс был бы в Куропатах. Людей, конечно, больше, чем раньше, но это молодежь. Хотелось бы, чтобы проснулось общества. Это такая сфера, где стыдно молчать.

Я была очень рада, когда увидела фотографии с акций протеста против декрета №3. Было приятно, что акции выбрасывают наверх новые лица, новых людей. Это было радостно. Власти не хватает понимания, что нельзя ставить себя поперек времени, общества. Наша власть не отвечает вызовам времени. А общество созревает для этого».