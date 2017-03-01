Особенности коррупции и кадровой политики города шахтеров (часть 4) 1.03.2017, 17:11

Александр Молочко

Активист из Солигорска опубликовал продолжение своего частного расследования.

Сайт Charter97.org публиковал три первые части расследования активиста из Солигорска Александра Молочко о коррупции на «Беларуськалии».

Сегодня активист обнародовал продолжение своего расследования.

Теперь же вернемся к нынешнему, уже ранее упомянутому, главному врачу Солигорской ЦРБ Белоус Ольге Викторовне.

Ольга Викторовна, заняв свой пост в 2014 году, быстро освоилась и на прошедшей избирательной кампании в «палату представителей» «национального собрания» Республики Беларусь шестого созыва, уже представляла интересы кандидата от власти Рыбака Андрея Анатольевича являвшимся до своего «избрания» заместителем генерального директора по коммерческим вопросам и логистике — начальником управления продаж и логистики ОАО «Беларуськалий». Эту должность он занимал с 2013 года. Андрей Анатольевич задолго до своего «избрания» вошел в список «депутатов»-назначенцев в ПП НС РБ. Список появился на сайте «Белорусский партизан» в первой половине августа 2016, а «избран» он был по Солигорскому городскому избирательному округу №68 при участии Анатолия Владимировича Махлая и, в том числе, Горбачева Александра Стефановича, 11 сентября 2016 года.

Белоус Ольга Викторовна, как и непосредственный руководитель Андрея Анатольевича, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый, входили в список доверенных лиц кандидата Рыбака. Ольга Викторовна, пользуясь своим служебным положением, даже проводила с подчиненным ей медицинским персоналом «встречи с избирателями» вместо Андрея Анатольевича, используя при этом актовые залы ведомства, которым руководит и, отнимая личное, рабочее и обеденное время у своих подчиненных.

В список доверенных лиц Андрея Анатольевича входил еще ряд «уважаемых» граждан и властных функционеров города.

1. АФАНАСЬЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ – главный инженер 3 РУ.

2. БЕЛОУС ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – главный врач ЦРБ.

3. БЕЛОУШКО ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ – главный инженер 4 РУ.

4. БОГАЧЕНКО АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ – начальник цеха 2 РУ.

5. ГОЛОВАТЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ - генеральный директор ОАО «Беларуськалий».

6. КЛИШЕВИЧ ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА – председатель райсовета «депутатов» Солигорского района.

7. СТАРЦЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - бывший генеральный директор «Шахтоспецстроя», председатель совета директоров.

8. СТЕЛЬЧЕНКО ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ - главный механик 1РУ.

9. ЦЫБУЛЬКО ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ – начальник отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома.

10. ЯРОТА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - генеральный директор ОАО «Купалинка».

В данном списке не хватало только имени председателя Солигорского районного исполнительного комитета Римашевского Александра Брониславовича, но это, по всей видимости, было бы перебором…

Результатом такой поддержки и контроля, за подсчетом голосов со стороны Махлая Анатолия Владимировича – одного из заместителей Головатого Ивана Ивановича, доверенного лица кандидата в «депутаты» и по совместительству начальника еще одного своего заместителя Рыбака Андрея Анатольевича, стало избрание в «депутаты» «палаты представителей» по Солигорскому городскому избирательному округу №68 этого самого Рыбака Андрея Анатольевича.

По странному стечению обстоятельств на должности «депутата» «палаты представителей» Андрей Анатольевич получил портфель от своего предшественника, уже бывшего «депутата» «палаты представителей» по Солигорскому городскому избирательному округу №68 и бывшего управленца в кадровой структуре ОАО «Беларуськалий» Оболенского Евгения Вячеславовича.

Получил портфель председателя постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Совпадение – не думаю, как сказал бы Владимир Киселев с российского телевидения. А еще Андрей Анатольевич в качестве народного избранника успел взять на должность своего помощника действующего кадрового чиновника Солигорского районного исполнительного комитета начальника отдела контроля и работы с обращениями граждан Илькевич Ларису Азгамовну. Вот такой вот человек из простого народа, представляющий интересы этого самого простого народа…

Уже после избрания Рыбака Андрея Анатольевича в качестве «депутата» нижней палаты нашего самого народного «парламента», его доверенное лицо и его же бывший начальник Головатый Иван Иванович тайным голосованием, представив свою программу, по всей видимости, тоже тайно, был избран сенатором в верхнюю «палату парламента» – совет республики национального собрания Республики Беларусь. Вот такой вот результат…

Вообщем, один заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» выставил свою кандидатуру в качестве кандидата в депутаты ПП НС РБ, другой заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» все хорошо посчитал и вывел нужный результат, после оглашения которого, и был избран в качестве депутата заместитель, выставивший свою кандидатуру, а уже после всего сам генеральный директор ОАО «Беларуськалий» был избран «сенатором». Без дураков и все по-честному – сказали бы эти ребята при личном разговоре…

А что же Ольга Викторовна? В июне 2016 года Ольга Викторовна, очевидно в преддверии выборов в «парламент» и зная о том, что она будет доверенным лицом кандидата Рыбака, заявила о том, что в Солигорске через два года планируют открыть новую поликлинику. Уже есть якобы и проект, и место отведено, но вот беда – денег нет. Исходя из слов Ольги Викторовны ориентировочная стоимость строительства по выбранному проекту — 130 миллиардов рублей, а на оснащение новой поликлиники оборудованием уйдет еще около 60 миллиардов рублей (это в старых деньгах), т.е., переводя по среднему курсу 2 рубля за доллар, получаем 9.5 млн. долларов. Но денег нет, а Ольга Викторовна активно занимается поиском…

«Выборы» прошли и чем все закончилось? Уже «депутат» (сенатор) верхней «палаты парламента» и по совместительству генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Головатый Иван Иванович принимает решение о выделении 11 млн. долларов на реконструкцию санатория «Березка» фигуранту уголовного дела и им же назначенного на должность главного врача этого самого санатория Лапусто Александру Антоновичу. И даже не на реконструкцию, а судя по масштабам работ и суммам, на строительство нового санатория на месте старого, который в ближайшей исторической перспективе будет, подвергнут аутсорсингу – выведению из структуры ОАО «Беларуськалий». Зачем? Где здравый смысл? Такие суммы в кризис на реконструкцию! Каким образом реконструкция санатория может стоить дороже строительства новой поликлиники? А денег на новую поликлинику нет, да и, по всей видимости, не будет. Белоус Ольга Викторовна в этой системе отыграла свою роль и сказала, что надо и когда надо, своевременно удалившись с арены действий.

Об Ольге Викторовне в этой истории можно было бы забыть, если бы не ненавистный всем взяточникам, коррупционерам и диктаторам интернет. Вникнув в далее приведенный текс, становится понятна история о том, почему Ольга Викторовна решила окунуться в политическую жизнь региона и тем самым заручиться поддержкой будущей «политической элиты». Дело в том, что в июне 2016 года на информационных интернет-ресурсах появилась статья о том, что после реконструкции бассейна, принадлежащего ЦРБ Солигорского района и на реконструкцию которого было затрачено 885 миллионов бел. рублей, его закрыли. Получить журналистам каких-либо внятных комментариев от Ольги Викторовны не удалось, а в последствие она вообще пропала. Секретарь Ольги Викторовны ссылалась на некую срочную командировку. История так ничем и не закончилась. Что же произошло на самом деле?

Белоус Ольга Викторовна была утверждена в должности главного врача Солигорской ЦРБ в марте 2015 года решением председателя Солигорского районного исполнительного комитета, как мной было уже упомянуто. В этом же году руководство ОАО «Беларуськалий» в лице уже назначенного на должность генерального директора в 2014 году Головатого Ивана Ивановича выделило оставшуюся часть денежных средств из всей суммы в количестве 885 миллионов бел. рублей, поскольку реконструкция проходила в два этапа и первая часть денежных средств, очевидно, была выделена в 2014 году еще при предыдущем генеральном директоре ОАО «Беларуськалий» Кириенко Валерии Михайловиче.

Опять огромные суммы, проблемы после решений и траншей и все те же имена из все того же списка доверенных лиц кандидата в «депутаты» Рыбака Андрея Анатольевича. Будучи еще в качестве кандидата в «депутаты» и конкурентом Рыбака Андрея Анатольевича, на основе появившихся материалов в интернете делаю соответствующий запрос в Солигорский межрайонный комитет государственного контроля.

Что делает руководитель контролирующего органа господин Сербин? Он перенаправляет обращение в орган, который он должен контролировать, не проводя никакой проверки - Солигорский районный исполнительный комитет. За подписью руководителя Солигорского райисполкома Римашевского Александра Брониславовича, назначившего на должность главврача Солигорской ЦРБ Белоус Ольгу Викторовну приходит ответ – все нормально.

Конец проверки. Белоус Ольга Викторовна утверждала, что осуществлялась замена фильтров, Римашевский Александр Брониславович писал о том, что осуществлялась «наладка и регулирование работы очистной системы», а посетительница бассейна Юлия, собственно и выдавшая информацию в интернет, утверждала следующее: «За эти полтора года я с ребенком в бассейн попала только один раз. То у них вода была холодная, то вентиляция не работала, то песок в бассейне был и ржавая вода шла. Как такое может происходить в новом дорогом бассейне — ума не приложу. Его только-только отремонтировали. Говорили, что поставили какие-то суперфильтры, дорогущее оборудование, а на деле…»

На самом же деле всем думающим людям, очевидно, что произошло…. И как-то в данной ситуации больше я доверяю простой гражданке и посетительнице бассейна Юлии, нежели вышеупомянутым должностным лицам.

Почему? Знаком с репутацией и товарища Римашевского и экс-доверенного лица кандидата в депутаты Рыбака Андрея Анатольевича, Белоус Ольги Викторовны.

Особенно доверяю я Юлии после истории с выделением 11 млн. долларов должностному лицу, находящемуся под следствием.

Так, собственно, в Солигорске и прошли минувшие парламентские выборы. И против этой системы с мизерной поддержкой и ресурсами пошли я и мой отец Молочко Виктор Владимирович. И никто больше…