Блогер Максим Филиппович: Такого накала народного гнева я еще не видел! 6 11.03.2017, 13:46

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Максим Филиппович

Фото: svaboda.org

Блогер приехал из Гомеля, чтобы поддержать акцию протеста в Пинске.

Сегодня на акцию протеста на площади Ленина в Пинске вышло более 1000 человек. Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию акции.

«Такого накала народного гнева я не видел ни в одном городе ни на одной акции. Люди молодцы! Смогли самоорганизоваться. Это было и в других городах. Но такого накала народного протеста еще не было! У людей накипело, они не бояться об этом говорить», - заявил Максим Филиппович.

Участники митинга и журналисты говорят, что на площади собралось около 1000 человек – «как вчера в Молодечно».

«Режим и Лукашенко боятся народа. Надо переходить к политическим требованиям – надо менять власть. Лукашенко достал. Это доходит до осознания людей. Я надеюсь, что 25 марта в Минске выйдут на Марш сотни тысяч человек и мы поставим ультиматум власти – мирно и цивилизованно»