Владимир Непомнящих: Народ по всей Беларуси возмущен Лукашенко 5 12.03.2017, 21:55

Владимир Непомнящих

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельский активист приехал поддержать протестующих жителей Рогачева.

В воскресенье рогачевцы вышли на митинг в центре города. Cайт Charter97.org вел онлайн трансляцию. Поддержать жителей Рогачева приехал гомельский активист Владимир Непомнящих.

- Я приехал в Рогачев, чтобы поддержать людей. Народ по всей Беларуси возмущен. Возмущен не только декретом «о тунеядстве», а в первую очередь самим Лукашенко. Я полностью поддерживаю этих людей, я не могу сидеть дома на диване, я должен быть среди вольных жителей Рогачева. Мы добьемся того, что Лукашенко уйдет в отставку. Нравится это ему, или нет. Если он любит Беларусь, любит белорусский народ, как он говорит, - он должен выйти как Ельцин, встать на колени и сказать: «Я устал, я ухожу». И с гордо поднятой головой возглавить хоккейную сборную Республики Беларусь, чтобы мы гремели на весь мир. Он у нас хоккеист хороший, ни одного хоккейного мероприятия не проиграл, пусть этим и занимается. Вот за это я и приехал бороться, - иронизирует Непомнящих.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.