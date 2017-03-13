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В Минске почти сутки устраняли прорыв трубопровода с горячей водой

  • 13.03.2017, 22:57
Фото: tut.by

Энергетики завершили ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе в Сухарево, который прорвало в воскресенье.

Об этом сообщается на официальной странице ГПО «Белэнерго» в Facebook, передает tut.by.

«В 20.00 13 марта восстановлен нормальный режим работы тепломагистрали № 41, которая повреждалась накануне в микрорайоне Сухарево. Котельные зоны теплоснабжения ТЭЦ-4 (Курасовщина, Западная, Харьковская) переведены на режим работы совместный с ТЭЦ-4. Непосредственно ремонт тепломагистрали был окончен еще до 12.00 13 марта. С 13 часов до 20 часов выполнялись мероприятия по восстановлению нормального режима работы тепломагистрали и котельных», — говорится в сообщении.

Фото: tut.by

Напомним, днем 12 марта на улице Мачульского, 24 прорвало трубопровод горячего водоснабжения. На место происшествия оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады. Отключенных от тепла потребителей не было.


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