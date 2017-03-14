Стоимость 99% посылок из-за границы не превышает лимиты в 22 евро 15 14.03.2017, 10:16

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Белорусы в прошлом году получили 12,7 миллиона международных почтовых отправлений.

Об этом сообщили finance.tut.by в ГТК. При этом стоимость 1% посылок, которые физлица получили в 2016 году из-за границы, превысила лимиты в 22 евро.

— Чаще всего превышение нормы происходит по стоимости за счет поступления нескольких посылок в их адрес в течение календарного месяца. В основном начисление сумм таможенных пошлин, налогов производилось таможенными органами на основании сведений о стоимости товаров, указанной отправителем в документах, сопровождающих международных почтовых отправлений (МПО), — пояснили в ГТК.

В прошлом году примерно 1,6% от общего числа посылок из-за рубежа, которые пришли физлицам, вернули отправителям из-за их отказа получать «бандероли».

При этом около 145 тысяч белорусов получили в прошлом году больше 10 посылок из-за рубежа.

Больше всего посылок белорусам приходит накануне и после праздников, а также крупных распродаж, которые устраивают зарубежные интернет-магазины, уточнили в ГТК.

— Поступление МПО в Беларусь напрямую зависит от количества покупок, совершаемых гражданами нашей страны в зарубежных интернет-магазинах, — отмечают в ГТК.

При этом в ведомстве не ведут статистику, сколько посылок белорусы получили конкретно из зарубежных интернет-магазинов.

С 14 апреля прошлого года белорусы получают зарубежные посылки для личного пользования по новым правилам: максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. В России также могут снизить лимиты на зарубежные посылки.