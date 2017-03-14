Когда владельцы агроусадеб «возьмутся за вилы»? 14.03.2017, 15:35

Фото: onliner.by

В Беларуси могут появиться новые ограничения для агроэкотуризма.

Министерство спорта и туризма Беларуси предлагает ограничить 2018 годом срок действия нормы указа №372 об обеспечении льготного кредитования субъектов агроэкотуризма Белагропромбанком. Проект соответствующего проекта указа размещен на сайте министерства, пишет telegraf.by.

Согласно документы, льготы для агроусадеб распространятся на субъекты агроэкотуризма в курортных зонах, но из сферы действия указа исключат города районного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек и квартиры в жилых домах. Правда, физлица, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма на дату официального опубликования указа – 1 января 2018 года, смогут осуществлять такую деятельность.

Агроусадьбы смогут проводить презентации, юбилеи, банкеты, предоставлять комнаты для размещения агроэкотуристов, обеспечивать их питанием продукцией собственного производства, знакомить с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями своей местности, проводить спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, оказывать услуги бань, саун и душевых, катать на животных (кроме диких) и гужевом транспорте, предоставлять инвентарь для спорта и отдыха, транспортное обслуживание агроэкотуристов.

Субъектов агроэкотуризма, деятельность которых не будет предпринимательской, смогут возводить на земельных участках, предоставленных для строительства жилого дома, гостевые домики для временного пребывания. Но их нельзя будет включить в жилищный фонд.

Перед началом работы агроусадьбы должны будут уплатить сбор и направить письменное уведомление с указанием даты начала работы в райисполком. При прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма владельцы также направят в соответствующий райисполком письменное уведомление. Договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма владельцы агроусадеб будут хранить как минимум три года после проверки налоговой.