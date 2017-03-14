Стихийная акция солидарности прошла в Гомеле 25 14.03.2017, 16:43

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Фото: «Радыё Рацыя»

Люди добиваются освобождения участников Марша рассерженных белорусов.

Милиционеры задержали гомельского видеоблогера Максима Филиповича. Группа силовиков, среди которых были бойцы ОМОНa, вытащили гомельчанина из родительского дома в деревне Кореневка, передает «Радыё Рацыя».

За задержанием через социальные сети следили тысячи человек. Свидетелем задержания стала и жена Максима Филиповича. В Гомеле сегодня прошла стихийная акция солидарности. Люди добиваются освобождения участников митингов.

«Это настоящее беззаконие. Так нельзя! Cловно он какой-то рецидивист. Люди сказали свое слово! Теперь что, сажать их? Мы будем стоять у изолятора ежедневно. Мы будем поддерживать всех парней, кого незаконно посадили», - рассказала Юлия Филипович.