Лукашенко оторвался от реальности 48 15.03.2017, 9:12

КОЛЛАЖ: ОЛЕГ МИНИЧ, «РАДЫЁ РАЦЫЯ»

Диктатор дает странные указания.

Кресло министра труда и социальной защиты, пустовавшее с 27 января текущего года, наконец, обрело хозяйку. Вчера Александр Лукашенко назначил главой минтруда Ирину Костевич, и сразу же определил приоритеты ее деятельности, пишет Завтра твоей страны.

— Стоит задача в 2017 году создать 70 тысяч новых рабочих мест. И эти рабочие места должны быть современными, качественными, эффективными и иметь соответствующий уровень заработной платы. К концу года средняя зарплата по стране должна составить не менее Br1 тыс. Что касается пенсионного обеспечения, уровень пенсий должен составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы, — заявила Ирина Костевич, подчеркнув, что «все эти задачи сложные, но выполнимые».

Удастся ли новому министру реализовать эти планы?

Ковалкин: Абсолютно не тому министру дано поручение

— Давать такие указания в условиях рыночной экономики, по меньшей мере, странно. Хотя бы потому, что рабочие места создает бизнес, а не государство, —отмечает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

По его словам, Министерство труда и соцзащиты даже косвенно не влияет на создание рабочих мест, кроме как в собственных территориальных органах и в центральном аппарате.

— Но вряд ли глава государства, давая такое поручение Ирине Костевич, подразумевал увеличить количество чиновников на 70 тысяч. Это не вяжется с его желанием оптимизировать госаппарат. Так что абсолютно не тому министру дано поручение, — считает эксперт.

При этом экономист уверен, что 70 тысяч рабочих мест создать даже в нынешних условиях несложно. Вот только нужно посчитать, сколько рабочих мест экономика потеряет. Ведь основная проблема сейчас в том, что людей увольняют чаще, чем нанимают. Поэтому, уверен аналитик, речь нужно вести не о новых рабочих местах, а об увеличении занятости населения.

— Если смотреть на баланс принятых и уволенных, то только по данным на май прошлого года экономика потеряла около 120 тысяч рабочих мест. Чиновники могут заявить, что они создали 50 тысяч рабочих мест, 30 тысяч или еще какое-то количество. Но баланс между вновь созданными рабочими местами и потерянными, последние три года отрицательный, — отмечает экономист.

Не менее популистскими, по его мнению, являются и задачи по увеличению пенсий до уровня не менее 40% от среднемесячной заработной платы.

— В бюджете такие пенсии не предусмотрены. Да и зарплаты по 500 долларов не будет. Этих денег нет и взять их неоткуда, — уверен эксперт.

Он полагает, что рассчитывать на внешние заимствования властям не стоит.

— В условиях, когда Россия не стремиться нас перекредитовывать, а МВФ требует проведения структурных реформ, бессмысленно говорить об увеличении зарплат и пенсий. Поэтому подобные поручения только демонстрируют оторванность Александра Лукашенко от экономической реальности в стране, — считает Владимир Ковалкин.