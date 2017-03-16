В сенате США выступили за сохранение санкций против РФ 3 16.03.2017, 7:35

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Ослабление санкционного режима может «побудить Москву к дальнейшим агрессивным действиям».

Члены банковского комитета сената США Майк Крэйпо и Шеррод Браун на заседании в среду, 15 марта, заявили о том, что антироссийские санкции, введенные после «вторжения России на Украину», нельзя отменять до тех пор, пока Москва не предпримет существенных мер по изменению ситуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Cенатор от штата Айдахо республиканец Крэйпо полагает, что ослабление санкционного режима может побудить Москву «продолжить агрессивные действия». Он отметил, что Россия остается «враждебной державой» и пытается нанести вред США и «вбить клин» между Вашингтоном и его союзниками.

Демократ Браун напомнил о докладе американских разведслужб, в котором говорилось о российском «вмешательстве» в президентские выборы в США. Сенатор подчеркнул, что комитет должен сосредоточиться на подготовке «ответных мер».

«Мы должны усилить, а не ослабить российские санкции. Президент должен работать с конгрессом по политике в отношении России», — сказал Браун в своем вступительном слове на заседании комитета.

МИД Украины 7 марта после встречи главы ведомства Павла Климкина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона заявил, что американская сторона «обещала сохранить» санкции против России до полного выполнения минских соглашений и «деоккупации Донбасса и Крыма».

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отмечал, что США не снимут санкций с Москвы, пока Крым не вернется в состав Украины. При этом он подчеркивал, что в отношении России действуют два пакета санкций, из которых лишь один связан с вопросом территориальной принадлежности полуострова.

Американская разведка в январе 2016 года обнародовала незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США. Из документа следовало, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.