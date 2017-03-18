Россиянам отдых в санаториях Беларуси обойдется почти в 2 раза дороже 15 18.03.2017, 13:54

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В Беларуси заработал сайт онлаин-бронирования мест в санаториях и базах отдыха.

Цены для белорусов и граждан других стран значительно отличаются. Самым дорогим отдых окажется для граждан России.

К примеру, за двухместный трёхкомнатный номер на два выходных в санатории «Сосны» белорусы заплатят 3 700 российских рубля или 123 местных. Для граждан Европы цена составит уже 4 600 российских рубля или 150 рублей местной валюты, а для россиян цена составит 5 200 рублей РФ или 171 белорусский рубль, сообщает svopi.ru.

Отметим, что стоимость проживания в отелях и гостиницах для приезжих одинакова. С чем связан подобный уровень цен на санаторные услуги и номера, эксперты ответить затрудняются.