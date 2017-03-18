Медики рассказали о помогающих быстро уснуть упражнениях 6 18.03.2017, 20:29

Три простые техники, которые помогут быстро уснуть, если не спится.

Если вы не можете заставить себя спать, а организм требует отдыха, то налицо симптомы переутомления. Но как быстро уснуть после трудного дня? Оказывается, есть способы.

Многие не знают, как быстро уснуть, чтобы успеть отдохнуть, а не лежа в постели "крутить" в голове навязчивую мелодию и перебирать события прошедшего дня. Медики советуют несколько техник, которые помогут преодолеть эту проблему, пишет healthyliving.com.ua.

Существует множество различных техник, методов и приемов расслабления. В домашних условиях можно использовать простые упражнения, которые помогут расслабиться.

Есть группа мышц, которые оказывают воздействие на головной мозг, к ним относятся жевательные и мимические мышцы. Поэтому, не расслабив эти мышцы, невозможно достичь полного расслабления.

Чтобы научиться расслаблять эти группы мышц можно использовать упражнение "Маска релаксации":

1. Необходимо закрыть глаза, расслабить жевательные мышцы, при этом беззвучно произнести звук "ы".

2. Расслабьте язык при помощи беззвучного слога "тэ". Нужно побыть в этом состоянии несколько минут, почувствовав, как по всему телу проходит расслабление.

3. Если упражнение длилось менее 10 минут, необходимо сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, потянуться всем телом и открыть глаза.