Белорусы собирают подписи под петицией с требованием не давать режиму кредит МВФ 13 18.03.2017, 22:02

МВФ должен немедленно прекратить переговоры с белорусскими властями.

«Тысячи людей вышли с мирными ненасильственными протестами против налога на безработных. Согласно «декрету против тунеядцев» люди, проработавшие менее 183 дней в году должны оплатить ежегодный налог в размере $250.

Руководство страны ответило десятками (число постоянно растет) неправомерных арестов и судов с многочисленными нарушениями судебных процедур. Десятки законопослушных граждан задержаны. В то же самое время Международный Валютный Фонд продолжает переговоры с руководством Беларуси по предоставлению нового кредита.

Mы требуем от МВФ прекратить переговоры с руководством Беларуси по предоставлению кредита, пока все мирные протестующие не будут освобождены», - говорится в петиции.

Подписать петицию можно здесь.