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В Бресте водитель дважды за полчаса попался на превышении скорости

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  • 19.03.2017, 19:32
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Водителю теперь грозит лишение прав.

В Бресте водитель дважды за полчаса попался на превышении скорости. Вчера около 10.40 29-летнего жителя Бреста, который ехал на «Вольво», остановили на улице Варшавское шоссе — он превысил допустимую скорость на 29 км в час. Молодой человек оплатил штраф на месте и поехал дальше.

Уже в 11.10 на улице Лейтенанта Рябцева любителя быстрой езды снова остановила ГАИ — тут он гнал на скорости 90 км/ч вместо разрешенных 60.

На водителя составили еще один протокол, и теперь ему грозит лишение прав, передает пресс-служба Брестской областной ГАИ.


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