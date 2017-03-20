Луканомика не справляется с долговой нагрузкой 2 20.03.2017, 14:32

Госдолг уже составляет 48% от ВВП.

Долговой кризис в Беларуси продолжается.

На протяжении последних двух лет высокими темпами продолжает расти совокупный государственный долг. К концу 2016 года его величина достигла 48% к ВВП, в то время как в первом квартале 2015 г. она составляла 29% к ВВП, свидетельствует исследование CASE Беларусь, пишет ej.by со ссылкой на ekonomika.by.

По состоянию на начало первого квартала 2017 года валовой внешний долг сократился относительно начала предыдущего квартала на 1,1%, в то время как государственный внешний долг увеличился на 3,7%.

С середины 2014 года сохраняется тренд на сокращение краткосрочного валового внешнего долга. В то же время долгосрочные долги растут, что оставляет без изменений темпы роста валового внешнего долга на протяжении последних двух лет.

Еще одним индикатором кредитоспособности страны является годовая доходность евробондов. Чем ниже процентная ставка по еврооблигациям, тем выше доверие к стране у кредиторов. После полугодового снижения доходности по белорусским евробондам-2018 (с 7,5% в феврале до 4,5% в октябре), в ноябре прошлого года тренд развернулся, и к середине февраля нынешнего года ставка выросла до 6,3% годовых (см. рис.). Рост ставок становится тревожным сигналом ввиду того, что весомую часть (800 млн долларов) внешнего долга, которую Беларусь должна погасить в 2017 году, планируется рефинансировать за счет нового выпуска еврооблигаций. Возможно, на повышение доходности белорусских евробондов оказывает влияние затягивание переговорного процесса с МВФ по поводу получения нового кредита.