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Беларусь ограничила ввоз свинины из Украины и Литвы

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  • 20.03.2017, 21:25

Также ограничены поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения.

Это связано со случаями заболевания в Херсонской области африканской чумой свиней, передает korrespondent.net.

Беларусь временно ограничили ввоз свинины из Херсонской области Украины, а также из Утенского и Паневежского уездов Литвы, сообщили в министертве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В пресс-службе ведомства объяснили это случаями заболевания в этих регионах африканской чумой свиней.

Также введены ограничения на поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения для животных, в том числе из птицы и рыбы.

Кроме того, ограничен ввоз подержанного оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

Эти ограничения распространяются и на ввоз пищевых добавок для кошек и собак, готовых термически обработанных кошачьих и собачьих кормов, изготовленных из свиноводческого сырья из этих регионов.


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