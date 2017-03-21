Cемашко полетел в Москву выпрашивать скидку на газ 28 21.03.2017, 14:51

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

«Первые лица» правительства пробуют уладить нефтегазовый спор.

Белорусская правительственная делегация под руководством вице-премьера Владимира Семашко находится в Москве на очередных переговорах , пишет bdg.by.

«Переговоры по урегулированию вопроса (нефтегазового-ред.) с российской стороной протекают в перманентном режиме. В переговорах участвуют специалисты и руководители профильных ведомств, включая «первых лиц» правительства», — сказал собеседник РИА «Новости», комментируя ход переговоров по урегулирования белорусско-российского нефтегазового спора.

Напомним, что в белорусско-российских отношениях давно что-то пошло не так. Власти Беларуси вновь активно ищут альтернативу российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу, повторив требование в начале 2017 года.

Россия ранее резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.