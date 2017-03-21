Диктатор потребовал изобрести «уникальный источник энергии» 88 21.03.2017, 15:40

Карикатура: Сергей Елкин

Новый источник энергии нужен Лукашенко, чтобы «не ползать на коленях перед братьями, умоляя о кубометре газа».

Изобретение уникального источника энергии стало бы прорывом для белорусской науки, заявил Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», передает БелТА.

— Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа, — сказал диктатор.

Правитель также заявил, что белорусские ученые периодически создают важные разработки, однако на предприятиях их внедрять отказываются.