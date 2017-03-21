Эксперты определили лучшие страны мира 6 21.03.2017, 20:54

Первое место рейтинга и звание лучшей страны получила Швейцария.

Авторитетное американское издание U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting назвали лучшие страны мира.

В рамках исследования 2017 Best Countries report эксперты опросили свыше 20 тысяч успешных бизнесменов, представителей элиты и простых граждан из 80 наиболее развитых стран. Среди основных критериев, по которым оценивались страны: экономическое благосостояние, уровень политических и гражданских свобод, качество жизни, сообщает nv.ua.

В результате, первое место рейтинга и звание лучшей страны получила Швейцария, которая, как говорится в отчете, открыта для предпринимательства и обеспечивает достойный уровень жизни. На втором месте разместилась Канада, которая также обеспечивает высокий уровень жизни, а на третьем – Великобритания. Украина заняла 73 место из 80.

Лучшие страны мира

Швейцария

Канада

Великобритания

Германия

Япония

Швеция

США

Австралия

Франция

Норвегия