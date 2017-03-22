Киев создает Балтийско-Черноморскую инициативу 22.03.2017, 7:39

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Об образовании конфедерации стран Междуморья мечтал в начале ХХ века Юзеф Пилсудский.

Накануне Дня независимости Литвы в Каунас приехали бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма, лидер легендарной «Солидарности» Лех Валенса, бывшие литовские руководители Витаутас Ландсбергис и Валдас Адамкус, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель и бывший глава Молдовы Петр Лучинский. Лидер Оранжевой революции объяснил смысл такой интеграции с трибуны Университета Витовта Великого, сообщает «Белсат».

«За 22 года истории конфликтов в Европе все конфликты были заморожены. Осмелюсь сказать, что в Европе нет практики, которая могла бы на политическом уровне регулировать конфликты. То ли на Кавказе, то ли в Крыму, тол и в Приднестровье, или на Донбассе. О чем нам еще говорить, как не о стабилизации ситуации на земле, на которой живем», – говорит бывший президент Украины Виктор Ющенко.

К солидарности стран региона призвал и российский деятель литовского происхождения Геннадий Бурбулис, который вместе с президентом Борисом Ельциным подписывал Беловежские соглашения.

«Мы собираемся вместе с университетским сообществом исследовать, как в истории наших стран и наших поколений возникали редкие формы объединения, солидарности, консенсуса. Почему у нас получилось это в свое время?», − задается вопросом государственный секретарь России (1991-1992 гг.) Геннадий Бурбулис.

«Бывшие руководители стран Балтийско-Черноморского региона создают платформу «диалог университетов», которая будет проводить академические дискуссии на тему вызовов и проблем, с которыми сталкиваются страны «Средиземноморья». Кроме этого, планируется учредить стипендиальную программу для молодых ученых, занимающихся тематикой Средней и Восточной Европы.

«Бывшие президенты не всесильны, и они могут делать только то, что могут. Сможем много, если солидарны с молодым поколением, с университетской публикой. Поэтому мы договорились, что все наши саммиты будут проходить на университетских площадках. Мы обращаемся к самому мобильному поколению наших обществ», – говорит экс-глава Украины Виктор Ющенко.

А говорить есть о чем, глядя на последние активные попытки поссорить украинцев с поляками. Волна вандализма пролетела в последнее время на западе Украины. Неизвестные уничтожили памятник в Гуте Пеняцкой, где в 1944 году украинско-немецкие формирования убили сотни поляков.

«Это очередная провокация, для того, чтобы испортить украинско-польские отношения», – утверждает секретарь украинской Государственной комиссии сохранения памяти Святослав Шеремета.

Кто заинтересован испортить отношения между Варшавой и Киевом? Лидер легендарной польской «Солидарности» объясняет главную угрозу для стран региона.

«Россия использует то, что мы не солидарны. Немало солидарности в Европе и мире, например, с Украиной, и Россия это использует», – утверждает бывший глава Польши Лех Валенса.

Это уже не первая встреча бывших руководителей стран Балтийско-Черноморского региона. Предыдущая состоялась в начале декабря в Киеве. Тогда участие в форуме принял первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, но он заболел и до Каунаса не доехал. Он единственный, кто может представлять Беларусь в этой инициативе, так как власть в стране не меняется уже 23 года. Во время форума в Каунасе Беларусь упоминали, но только в контексте Островецкой АЭС, против строительства которой сильно протестовал первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.

«В каждом документе этого форума мы должны призвать власти Беларуси, чтобы они пересмотрели место строения и отодвинули его дальше на восток», – говорит Ландсбергис.

Но другие промолчали, и тема Беларуси больше не поднималась. Очевидно, что Украина хочет использовать все возможности, чтобы добыть как можно больше союзников в Европе, и ссориться с Лукашенко не хочет.

«Мне нравятся некоторые высказывания президента Беларуси, особенно в отношении границы с Россией. Президент Беларуси понимает, что Беларусь надо консолидировать и готовить к серьезным испытаниям. Мне кажется, это реакция в правильном направлении», – считает Виктор Ющенко.

После форума в Киеве участники приняли специальное заявление, в котором обратились к действующим главам государств с просьбой о поддержке и высказались за мир в Европе. Содержание Каунасского заявления пока готовится. Интересно, что о союзе государств «Средиземноморья» говорил еще в 2015 году президент Польши Анджей Дуда.

«Я думаю об образовании партнерского блока, начиная от Балтийского моря и заканчивая Черным морем и Адриатическим. Мы имеем сигналы руководителей стран Восточной и Средней Европы», – говорит президент Польши Анджей Дуда.

Практические проявления такого сотрудничества уже есть. Около пяти тысяч солдат из Литвы, Польши и Украины располагаются сегодня в Люблине в составе одной бригады.

Об образовании конфедерации стран «Средиземноморья» мечтал в начале ХХ века Юзеф Пилсудский, но идея не получила достаточной поддержки внутри Польши и провалилась. Сегодня же об объединении стран в одно государство никто не говорит, но говорят о необходимости солидарности и сотрудничества.«У каждого человека есть какие-то надежды. Когда украинцы пошли на конфронтацию после Крыма, Донбасса и всех этих событий, они надеялись, что Евросоюз начнет активно действовать и заставить Россию вывести войска. Этого не произошло и не произойдет. Ведь в то время в Европе появилась еще сотня проблем. Мы не должны забывать китайский лозунг «полагаться только на собственные силы»», – советует бывший президент Молдовы Петр Лучинский.

Киевский и Каунасский форумы имеют историческое значение, так как это первая попытка объединить бывших руководителей региона вокруг единой площадки. Именно с этой целью был создан Центр Балтийско-Черноморских исследований, который пока работает только в Киеве, но планирует расширяться на другие города «Междуморья». Повлияют ли разговоры бывших руководителей о безопасности, общей истории и угрозы на актуальную политику в регионе? Будут ли они говорить об экономической интеграции стран между Балтийским и Черным морем? Возможно, ответы на эти вопросы мы услышим во время следующего форума, который планируется провести уже в мае в польском Гданьске.