Посольство Украины: Пассажи Минска оскорбляют честь и достоинство украинских граждан 24 22.03.2017, 11:32

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Пресс-служба посольства Украины распространила официальное заявление.

Циничные определения в адрес погибших на Майдане в белорусском информационном пространстве вызвали недовольства посольства Украины, пресс-служба которого распространила сегодня заявление на эту тему, сообщает Charter97.org.

— Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников Революции достоинства.

По оценке посольства, такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан, не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной.

Посольство не уточняет, какие конкретно и чьи заявления вызвали ее недовольство, но можно догадываться, что речь идет о череде телесюжетов на БТ, заявлений Лукашенко и силовиков.