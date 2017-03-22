В Петербурге активисты вынесли Лукашенко «приговор» 2 22.03.2017, 23:10

Фото: svoboda.org

Диктатора «осудили» на ступеньках отделения посольства Беларуси.

В Санкт-Петербурге шестеро активистов организации «Молодёжное Яблоко» пришли к отделению посольства Беларуси, чтобы поддержать развитие в этой стране гражданского общества, передает «Радио Свобода».

По словам председателя организации Ильи Смирнова, активисты хотят поддержать белорусских активистов, которые выходят на акции против диктатора Беларуси Александра Лукашенко. По сведениям Смирнова, в последнее время в Беларуси счет задержанных гражданских активистов идет на сотни, люди начинают бояться выходить на улицу.

Акция была проведена в виде перформанса, из которого следовало, что, по мнению его участников, по белорусским законам Лукашенко можно расстрелять.

Двое активистов стояли на ступеньках отделения посольства Беларуси, один из них изображал Лукашенко, другой – судью, зачитывающего «приговор». В нем указывалось, что Лукашенко виновен в таких преступлениях, как депортация, незаконное содержание в заключении, обращение в рабство, массовые казни без суда, пытки, а также захват государственной власти неконституционным путем.

После зачитывания «приговора» в руках у «судьи» появился пистолет из бумаги, и тогда полицейские, наблюдавшие за ходом перформанса, заволновались и потребовали его прекратить, ссылаясь, на то, что это уже не одиночный пикет, а несогласованная акция. Но ее участники все же успели сказать, что «расстрела» не будет, потому что они – принципиальные противники смертной казни.