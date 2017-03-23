Жителей Ветки заставили красить заборы и перекладывать плитку к приезду Лукашенко 26 23.03.2017, 10:21

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Аврал вызвал только возмущение у ветковчан, которые требуют рабочих мест вместо показухи.

Небольшой райцентр Ветка на востоке Гомельской области переживает «дорожно-фасадный бум». Копают на центральных улицах, ставят бордюры, кладут асфальт. Попутно красят фасады зданий, чинят уличные фонари, устраивают телефонную связь, сообщает «Радыё Свабода».

«Нам приказали до 20 апреля завершить все уличные работы», - объясняет Александр, дорожный рабочий из Речицы. Вместе с другими он упорядочивает асфальт дорожного кольца на пересечении улиц Октябрьская и Батракова.

Далее по улице Октябрьской ровняют лопатами асфальтовую крошку дорожники из Буда-Кошелево.

Упорядочивают улицы Ветки и дороги к ней и рабочие из Добруша.

На подъезде к райцентру в деревне Хальч, что на правой стороне реки Сож, заборы красят культаработники совместно с персоналом детского сада.

Масштабная реконструкция ведется в центре, на Красной площади. Сквер прорежен, некоторые деревья спилены. Рабочие из Брагина, работающие в ДРСУ-155, сняли всю плитку с тротуаров, чтобы заменить ее на свежую.

Новую мраморную облицовку получает постамент памятника Ленину. Приезжие специалисты красят фасады библиотеки, музея, Дома культуры. Меняют бордюры и кладут асфальт на прилегающей к Красной площади улице Советской.

57-летний безработный житель Ветки, назвавшийся Иваном, так прокомментировал ажиотаж:

«Лучше бы рабочих мест добавили. У нас же многие в Россию мечутся в поисках заработка. Я раньше в коммунхозе работал. Сейчас без работы. Хлопкопрядильная фабрика, считай, загнулась, распродается. Ткацкая и молокозавод тоже. Остались только коммунхоз и райагросервис. Да еще Чернобыль полрайона отобрал. Вот и живи».