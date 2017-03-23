В центре Киева убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков 54 23.03.2017, 13:44

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(обновляется) Стрелявший в Вороненкова ранен и находится в киевской больнице.

Сегодня, 23 марта, в Киеве произошло ЧП возле гостиницы в центре города «Премьер Палас», расположенной на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской.

В Шевченковском райотделе сообщили ТСН, что получили сигнал о происшествии около 11:40 — оперативная группа отправилась на место. Предварительно сообщается об одном раненом, однако полиция пока не подтверждает данные о пострадавших.

Судя по фото пострадало два человека. О их состоянии на данный момент ничего не известно.

Как сообщает dtp.kiev.ua, «расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию».

«Убитый час назад у отеля Премьер Палац (расстреляли) по предварительной информации бывший депутат российской госдумы Вороненков Денис, который принял украинское гражданство и дал показания против Януковича», — написал в «Фейсбуке» нардеп Украины Дмитрий Белоцерковец.

Фото: liga.net

В эфире телеканала «112.Украина» начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что личность убитого час назад в центре столицы установлена, и им оказался бывший депутат Госдумы РФ, однако отказался назвать назвать имя и фамилию. Позже на уточняющий вопрос ведущего «Это Денис Вороненков», правоохранитель ответил утвердительно.

Глава СБУ заявил, что СБУ не проводило никаких спецопераций.

«Предварительные данные, которые есть у меня. – СБУ спецопераций не проводила, возле Premier Palace действительно есть и погибшие и раненные. Там сейчас работают следственно-оперативные группы национальной полиции и службы безопасности», — сказал В.Грицак.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало рассказал, «человек выходил из отеля со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Мужчина был убит, охранник ранен. При этом охранник смог применить огонь и ранил нападавшего».

По словам бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, Вороненков шел к нему на встречу.

Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шёл на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить... https://t.co/gCk33oqym0 — Ilya Ponomarev (@iponomarev) 23 марта 2017 г.

Убийца Вороненкова ранен и находится в киевской больнице, рассказали в Нацполиции Украины.

В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Он был объявлен в международный розыск.

Напомним, экс-депутат Госдумы и муж певицы Марии Максаковой Денис Вороненков покинул Россию после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.

Вороненков получил гражданство Украины. По его словам, это произошло еще 6 декабря — спустя два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.